21 марта отмечается много праздников - узнайте, кого нужно поздравить сегодня.

Сегодняшняя дата богата торжествами и народными обычаями. Мы рассказали лучшие факты об этом дне - какие есть приметы о погоде, кого поздравить с именинами и какой праздник 21 марта отмечают в Украине и в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святителей Фомы и Кирилла. По старому календарю верующие чествуют преподобного Феофилакта Никомидийского. Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем стоит помолиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

В этот день родились такие выдающие украинцы: художники Николай Пимоненко и Василий Ермилов, военный УНР Яков Гандзюк, мемуаристка и сестра Леси Украинки Исидора Косач-Борисова, писатель Юрий Мушкетик, участник российско-украинской войны и Герой Украины Владимир Торшин.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ЮНЕСКО отмечается 21 марта праздник Всемирный день поэзии, посвященный стихотворному искусству. В этот день по всему миру проходят публичные выступления и соревнования поэтов, а лучшим мастерам слова вручают награды.

Также в мире известны сегодня праздники Всемирный день людей с синдромом Дауна, День кукольного театра, День лесов, День борьбы с расовой дискриминацией, Навруз, День домашнего хозяйства, День отцов-одиночек, День вермута, День посадки растений, День татуировки.

Из выдающихся деятелей мира родились 21 марта математик Жан Батист Фурье, актеры Тимоти Далтон, Мэттью Бродерик и Гэри Олдмен, футболист Роналдиньо.

Что за праздник сегодня по народному календарю

У наших предков праздник сегодня был известен под названием Фома Катаник. По давним приметам, в эту дату нужно заняться уборкой: постирать постельное белье, вытряхнуть ковры, помыть окна и т.д. К семье, которая хорошо потрудиться, придет счастье и благополучие.

Крестьяне продолжали работать в огороде, высаживать рассаду и собирать березовый сок. Из дома далеко не уезжали, поскольку дороги размывались дождями и становились непроходимыми.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня праздник наступает в народе. Сегодня нельзя бездельничать, лениться, унывать и вспоминать о старых проблемах. Не стоит мстить и желать неприятностей другим людям, иначе зло вернется к вам бумерангом.

Об этом дне известны следующие погодные приметы:

если дует сильный ветер, то ближайшие дни будут переменчивыми;

появились мухи и комары - к потеплению;

если прилетели жаворонки, то больше морозов не будет;

облака высоко и быстро плывут - к теплым и сухим дням.

Погода 21 марта в Украине отметится небольшим потеплением и сухостью, но большей пасмурностью.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 21 марта отмечают Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

По старому стилю в праздник 21 марта поздравляют обладателей имен Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

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