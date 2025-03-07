Какой церковный праздник отмечают верующие 8 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

8 марта по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феофилакта, исповедника, и великомученика Феодора Тирона. В народе день прозвали Вербоносица. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 8 марта (21 марта по старому стилю) - день памяти святого Феофилакта исповедника, епископа Никомедийского.

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Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке. В те времена шла иконоборческая ересь - в Византии запретили почитание святых икон, которое считали чуть ли не идолопоклонством. С этой ересью боролись многие константинопольские патриархи, в том числе и святой патриарх Тарасий, а Феофилакт был его учеником. Сам он много лет провел в монашеском подвиге, в обители на пустынном берегу Черного моря и имел дар чудотворения.

По преданию, как-то во время жары по его молитве из пустого сосуда потекла вода - жнецы, которые в это время трудились на полях, смогли утолить жажду. Спустя время Феофилакт стал епископом Никомидийским. В это время пришел к власти новый император-иконоборец Лев Пятый, и новый патриарх Никифор не смог убедить правителя не нарушать мир Церкви. При их разговоре присутствовал Феофилакт - он обличил еретиков и предсказал императору скорую гибель. За это епископа сослали в отдаленную крепость.

Там святитель провел 30 лет и там же умер, а через два года после его смерти почитание икон было восстановлено.

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Сегодня вспоминают также великомученика Феодора Тирона - это переходное празднование в первую субботу Великого поста.

Святой мученик Феодор Тирон жил на рубеже III-IV веков и был воином в городе Аласии (побережье Черного моря современной Турции). Его военачальник принуждал солдат принести жертву языческим богам, но сам Феодор исповедовал христианство. Когда он заявил об этом, его заключили в темницу.

Предание говорит, что там узнику явился Иисус Христос и укрепил его веру. Когда воин в очередной раз отказался отрекаться от своей веры, его осудили на сожжение. Мощи святого перенесли в Константинополь.

Спустя пятьдесят лет император Юлиан Отступник, чтобы надругаться над христианами приказал градоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу Великого поста все продукты на рынках кровью животных, которых принесли в жертву богам. Святой Феодор явился во сне архиепископу Евдоксию и предупредил, чтобы христиане в это время ели вареную пшеницу с медом - коливо или кутью. В память об этом Православная Церковь ежегодно в субботу первой недели Великого поста вспоминает святого великомученика Феодора Тирона.

Какой церковный праздник 8 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 8 марта

В народе 8 марта - праздник Вербоносица, к этому времени начинала распускаться верба. Приметы дня говорят о погоде:

какая погода сегодня - таким и лето будет;

прилетели жаворонки - к теплой весне;

туман в этот день - еще будут заморозки;

если на Вербоносицу мороз - продержится долго.

В народе говорят: "Верба распустилась - весна к лету снарядилась".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 8 марта нельзя злиться, ругаться, отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, ложь, зависть, жадность и отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальнюю дорогу и давать деньги в долг.

Что можно делать 8 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым, как к ходатаям за нас перед Господом - просят укрепить в вере, дать сил вынести житейские невзгоды, молятся за мир.

Издавна в народе верят в чудодейственную силу вербы, поэтому на Вербоносицу женщинам нужно принести в дом несколько вербовых веточек и поставить их на видном месте - чтобы прогнать все тяжести зимы. В старину вербой хлестали тело - для весенней легкости, а если болела голова, то веточку вербы разминали и клали под платок, чтобы боль отступила. Считается также, что в этот день нужно обязательно помочь тому, кто попросит.

Кто отмечает день ангела 8 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Владимир, Иван.

По старому стилю день ангела у Климента, Ивана, Сергея, Кузьмы, Алексея, Михаила, Моисея, Николая, Александра.

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