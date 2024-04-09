Какой церковный праздник отмечают 10 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

10 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого мученика Терентия и его 40 воинов. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 10 апреля по старому стилю.

10 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 апреля по новому стилю (23 апреля по старому) - день памяти святых мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

Терентий жил в III веке, в Карфагене и пострадал за Христа при императоре Дэкии. Император издал указ, в котором всем подданным повелевалось принести жертвы языческим идолам, иначе их ждут пытки. Многие христиане, испугавшись, подчинились, но Терентий и еще 40 человек заявили о своей верности Спасителю. Правитель был очень удивлен такой смелости, но тем не менее Терентия и его трех друзей заточили в темницу. Остальных же попытались переубедить, но, когда увидели, что это все безуспешно, казнили. В камеру к Терентию и его друзьям запустили ядовитых змей, однако христиане продолжали молиться и гады набросились на палачей. Тогда мучеников также приговорили к казни.

Видео дня

Праздник 10 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Иллариона Нового.

О чем говорят приметы на 10 апреля

В народном календаре 10 апреля - праздник Терентьев день. Приметы говорят о погоде и урожае:

много птиц на деревьях - будет жаркое и солнечное лето;

дождь в этот день - летом жди засуху;

сильный ветер - к неурожаю;

в доме появились маленькие пауки - к потеплению.

В этот день нужно наблюдать за восходом солнца - если оно в дымке или мареве, то год будет хлебородным. Отсюда пошло и второе название праздника - Терентий Маревный.

Что можно делать 10 апреля

К святым мученикам молятся об укреплении веры, ниспослании мужества перед лицом надвигающихся опасностей, отпущении грехов, а также просят телесного и духовного исцеления.

По народным приметам в этот день нужно вымыть полы в доме - тогда гости будут всегда званые.

Что нельзя делать 10 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, веселиться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещается горячая пища, растительное масло, полагается сухоядение.

Народные приметы также запрещают в этот день пользоваться острыми предметами - топором, пилой или даже ножницами, запрет связан с тем, что все святые мученики были казнены.

10 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Максим, Григорий, Терентий, Фёдор, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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