Какой церковный праздник отмечают верующие 28 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 марта по новому церковному календарю чтут святого Илариона Нового. В народе день прозвали Иларионов. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 марта (10 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Илариона Нового, жившего в VII-VIII веках и обладавшего даром чудотворения.

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Иларион Новый, игумен Пеликитский, еще в юности решил стать монахом и провел много лет в затворничестве. За праведный образ жизни его поствили пресвитером, а позже избрали игуменом Пеликитского монастыря (находился возле пролива Дарданеллы, но в XIX веке был разрушен). От Бога преподобный Илларион получил дар прозорливости и чудотворений: с помощью молитвы он мог изгнать бесов, исцелить больных и даже слепых, а также влиял на погоду и рыбный улов, отгонял вредителей от полей.

Когда началась иконоборческая война, в Пеликитский монастырь ворвался византийский полководец Михаил Лаханодракон. Его воины взяли в плен и заковали в цепи 42 монахов, которых после убили. Остальных жестоко пытали, был среди этих мучеников и Иларион Новый. Все они погибли.

Какой церковный праздник 28 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Агапия, двух Дионисиев, Пуплия, Тимолая, Ромила и двух Александров. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 марта

В народе 28 марта - праздник Иларионов день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:

туман с утра - будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков;

гром слышен - ждите затяжных дождей;

дождь пошел - к урожайному году;

сороки сидят на верхушках деревьев - скоро потеплеет.

В этот день также наблюдают за закатом солнца - если оно большое и красное, то завтра будет ясно.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 28 марта, как и в любой другой день, церковь порицает ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Не следует злиться, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: думать о плохом - все помыслы должны быть чисты, иначе можно притянуть к себе недоброе. Также, согласно поверьям, нельзя в этот день выворачивать карманы - это к нищете.

Что можно делать 28 марта

В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Илариону, как к ходатаю за нас перед Богом - просят исцеления от тяжелых недугов, считается, что святой помогает избавиться от слепоты и при плохом зрении, а также защищает от всего недоброго.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня полагается сухоядение. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что это - это не диета, ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

28 марта можно заниматься домашними делами - убирать в доме, делать мелкий ремонт, работать в огороде.

Кто отмечает день ангела 28 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

По старому стилю день ангела у Венедикта, Ростислава, Михаила и Феодосия.

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