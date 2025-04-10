Узнайте, какие праздники 10 апреля отмечают украинцы и православные верующие.

О сегодняшнем дне есть немало интересных примет и поверий. Мы подробно рассказали, какой праздник 10 апреля отмечают в Украине и в мире, что запрещено делать и кто из известных людей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Терентия и ещё 40 воинов, которых казнили за преданность христианству. По старому календарю верующие вспоминают преподобного Илариона Нового. Узнайте в другом нашем материале детали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День крымскотатарской журналистики. 10 апреля 1883 года в Бахчисарае была издана первая газета "Терджиман" ("Переводчик") на крымскотатарском языке. В этот день в Украине чествуют мужество крымскотатарских журналистов, которые продолжают работать на территории Украины или в оккупации. Многие из них сейчас являются политзаключенными российского режима.

Видео дня

Из украинских деятелей родились в этот день писательница Ольга Франко, политик УНР Вячеслав Прокопович, Патриарх Киевский Мстислав Скрипник, писатель Виктор Близнец.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 10 апреля праздник Международный день братьев и сестер. Как понятно из названия, в это торжество принято поздравлять самых близких кровных родных после родителей. Отношения с братьями и сестрами не всегда складываются гладко, но в трудной ситуации на их поддержку можно рассчитывать.

Другие известные сегодня праздники мира - День гольфиста, День шпильки, День банана, День работы из дома, День ягуара, День движения Сопротивления фашизму.

Среди мировых знаменитостей 10 апреля родились юрист Гуто Гроций, журналист Джозеф Пулитцер, химик Роберт Вудворд, генетик Маршалл Ниренберг, актеры Омар Шариф и Гейли Осмент.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Терентьев день и Терентий Маревный. Наши предки впервые в году выгоняли домашний скот на пастбище. Крестьяне посвящали день уборке - мыли окна и полы, сжигали старые вещи, стирали постельное белье. Верили, что такие действия помогут изгнать из дома весь негатив.

По давним приметам, сегодняшний день считается удачным для знакомств и налаживания отношений.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнит, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушать его запреты. Сегодня нельзя ругаться с близкими, оскорблять других людей и желать зла, обижать животных. Также не стоит пользоваться острыми предметами, поскольку возрастает риск порезов и ранений.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

утренний туман предвещает большой урожай зерна;

если птицы вьют гнезда в тени, то будет жаркое лето, и наоборот;

комары и мухи появились - к потеплению;

если ударил мороз, то заморозки продлятся ещё как минимум неделю.

Погода 10 апреля будет морозной и ветреной. Почти во всех областях Украины пройдут осадки в виде дождя или мокрого снега.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины сегодня отмечают Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

По старому стилю в праздник 10 апреля поздравляют обладателей имен Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Степан.

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