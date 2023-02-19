Какой праздник 19 февраля отмечают христиане, о чем молиться, приметы и запреты дня.

19 февраля православные верующие вспоминают епископа Смирнской церкви, преподобного Вукола - ученика святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В этот день обычно начинался весенний отел коров, поэтому народный праздник 19 февраля 2023 называется Вукол Телятник. Предки верили, что этот святой оберегает новорожденных телят.

Православный праздник 19 февраля - день памяти преподобного Вукола

Преподобный Вукол был первым епископом Смирнской Церкви (Малая Азия). Поставил его Иоанн Богослов. В свое время святой Вукол обратил в веру и крестил множество язычников. Его почитали как мудрого и опытного наставника.

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Скончался святой примерно в 100-105 году, но и после смерти продолжал помогать людям. У гроба преподобного выросло миртовое дерево, котрое исцеляло больных.

Приметы 19 февраля

По приметам этого дня судили о будущей погоде:

если выпадет снег - лето будет холодным;

вьюга на 19 февраля - быть скорой весне, туман - к переменчивой погоде;

если птицы летают низко - будет похолодание;

холодный день - март будет тёплым.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено одалживать деньги и давать что-либо из дома взаймы - дом покинет благополучие. Нельзя также спрашивать у беременной про пол ребенка, иначе ребенок родится с родимым пятном.

Наши предки верили, что если корова скоро должна отелиться, то 19 февраля из дома нельзя выносить мусор. А если родился теленок, то о нем нельзя никому рассказывать - он может заболеть.

Что можно делать 19 февраля

Святому Вуколу молятся о крепком здоровье для всей семьи и просят излечить от болезней, которые уже есть. Также святого просили о личном счастье - Вуколу нужно помолиться тем, кто хочет найти себе пару, и она вскоре найдется.

В этот день коровам давали много самого лучшего корма, а хлев окуривали чабрецом - чтобы телята родились крепкими, а корова давала много молока.

Сон в ночь на 19 февраля считается вещим,и о нем нельзя никому рассказывать. Если сон хороший - сбудется в течение 8 дней, если плохой, то нужно посмотреть в окно и сказать: "Куда ночь - туда и сон".

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