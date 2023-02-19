Христиане отмечают церковный праздник 19 февраля в честь преподобного Вукола. Этот святой считается покровителем коров и телят. Многие традиции и запреты этого дня связаны с этими животными.
Считается, что 19 февраля с приближением весны коровы впервые начинают рожать телят, а значит и давать молоко. Этот период крестьяне ждали с нетерпением, поскольку молоко помогало пережить трудный остаток зимы.
Корову после отёла окуривали чебрецом в этот день. Считалось, что такой ритуал поможет корове быстрее восстановиться после родов и давать больше молока, а теленку сохранит здоровье. А новорожденного теленка заносили в дом, чтобы он не простудился.
19 февраля по давнему обычаи варили кашу на молоке и угощали кашей всю семью. Также в эту дату жены проводили обряд, чтобы отвадить от мужа надоедливых друзей, которые склоняют его к пьянству. Для этого после того, как друзья уходили домой, подметали пол по всему дому.
Что нельзя делать 19 февраля
- По давним приметам, сегодня нельзя гладить теленка, иначе он заболеет.
- Если дома телится корова, то нельзя никому ничего одалживать.
- В этот день нельзя носить тяжелые вещи и заниматься экстремальным спортом.
Приметы погоды 19 февраля
- Морозы усилились в этот день - к поздней, но жаркой весне.
- Радуга в этот день сулит раннюю и очень дождливую весну.
- Если началась оттепель в этот день, то коровы будут давать мало молока.
- Много снега выпало 19 февраля - к хорошему урожаю зерна и ягод в этом году.
- Дрозды или скворцы прилетели из зимовки - скоро наступит весна.