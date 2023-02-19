Народный праздник 19 февраля известен под названиями Вукол-телятник, жуколы.

Христиане отмечают церковный праздник 19 февраля в честь преподобного Вукола. Этот святой считается покровителем коров и телят. Многие традиции и запреты этого дня связаны с этими животными.

Считается, что 19 февраля с приближением весны коровы впервые начинают рожать телят, а значит и давать молоко. Этот период крестьяне ждали с нетерпением, поскольку молоко помогало пережить трудный остаток зимы.

Корову после отёла окуривали чебрецом в этот день. Считалось, что такой ритуал поможет корове быстрее восстановиться после родов и давать больше молока, а теленку сохранит здоровье. А новорожденного теленка заносили в дом, чтобы он не простудился.

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19 февраля по давнему обычаи варили кашу на молоке и угощали кашей всю семью. Также в эту дату жены проводили обряд, чтобы отвадить от мужа надоедливых друзей, которые склоняют его к пьянству. Для этого после того, как друзья уходили домой, подметали пол по всему дому.

Что нельзя делать 19 февраля

По давним приметам, сегодня нельзя гладить теленка, иначе он заболеет. Если дома телится корова, то нельзя никому ничего одалживать. В этот день нельзя носить тяжелые вещи и заниматься экстремальным спортом.

Приметы погоды 19 февраля

Морозы усилились в этот день - к поздней, но жаркой весне.

Радуга в этот день сулит раннюю и очень дождливую весну.

Если началась оттепель в этот день, то коровы будут давать мало молока.

Много снега выпало 19 февраля - к хорошему урожаю зерна и ягод в этом году.

Дрозды или скворцы прилетели из зимовки - скоро наступит весна.

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