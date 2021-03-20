День именин - это праздник, когда церковь почитает память христианских святых, а их тезки празднуют День ангела. Отмечать День ангела по церковной традиции принято раз в году - в ту дату именин, которая ближе всего ко дню рождения или совпадает с ним. Церковный календарь именин от УНИАН поможет вам в выборе имени для ребенка, рожденного 20 марта.
Мужские именины 20 марта
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Евгений: от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".
Емельян, Эмиль: от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - "соперник", "ревностный, страстный", "неуступчивый".
Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "лаврентский", "житель города Лаврент".
Нестор: от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - "возвращаться", "отправляться", "благополучно уходить".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Нил: от древнегреческого имени Нейлос, происходящее от названия реки Нил.
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
Женские именины 20 марта
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".
Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".
Екатерина, Катарина: от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - "чистая".
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
Надежда: от древнегреческого имени Элпис - "надежда".
Оксана, Ксения: от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка".
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