Украинская вышиванка - гордость нашего народа и отражение нашей творческой натуры.

18 мая украинцы отметят День вышиванки 2023 - праздник нашей национальной одежды. Украинцы гордятся своими вышиванками и передают их традиции из поколения в поколения. Украинская вышитая одежда имеет тысячелетнюю историю и особенные узоры в разных регионах. Ко Дню вышиванки рассказываем, чем примечательны вышитые рубашки разных областей Украины.

История украинской вышиванки

Возраст украинской вышиванки составляет несколько тысяч лет. Вышитая одежда и элементы украинской изображены на вазах скифского периода (4 век до н.э.). А в могилах сарматов (1 век до н.э.) во время раскопок были найдены вышитые золотом сорочки. Это говорит о большой значимости вышиванки, ведь в могилы кладут самые ценные вещи.

Находки времен 9 века н.э. показывают, что у наших предков элементы вышивки были распространены не только в одежде. Узоры, похожие на вышиванку, найдены на каменных изваяниях, поясах, налобных повязках и в предметах интерьера давних времен.

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Большой ценностью обладали вышиванки в Киевской Руси. Вышитая одежда считалась очень редкой и дорогой, была доступна лишь богачам, и самим ремеслом владели избранные. Существовали отдельные школы вышивальщиц, где женщин учили мастерству. Первую из таких школ основала сестра Владимира Мономаха Ганка.

Позднее в 17 веке вышиванию учили в Киево-Печерской лавре, когда его настоятельницей была Мария Магдалина Мазепа, мать гетьмана Ивана Мазепы. Она учила других монахинь искусству вышивки, в том числе золотом и серебром. Послужницы лавры выполняли дорогие заказы на вышивку для знатных особ. Также вышитые одежды показывали посетителям лавры, которые приезжали посмотреть на украинское искусство со всего мира.

Со времен Гетьманщины вышиванки стали более доступными для простых людей. Вышивать умела каждая женщина и передавала эти умения своим дочерям. Девушки вышивали платья и рушники на свою будущую свадьбу, и по ним оценивали хозяйственность невесты. Наряду с женскими более популярными стали мужские вышиванки.

Узор вышиванки по регионам

В каждом регионе Украины есть свои традиционные узоры вышиванки. У этого искусства существует сотни различных швов и десятки техник, которые по-разному комбинируются в разных областях.

В Харьковской области были популярны красные и черные вышиванки, сделанные грубой объемной нитью. На харьковских вышиванках часто можно увидеть особое изображение - древо жизни.

Херсонские вышиванки славятся изображениями вышитых животных: петухов, кукушек, лошадей, оленей. Также на них часто вышивали древо жизни, как в харьковских вышиванках.

В Полтавской области вышивали гладью. Полтавская вышивка считается одной из самых древних. Известна она традицией вышивки "белым по белому". На Полтавщине принято украшать рукава рубашки изящным и кропотливым мелким узором, а в орнаменте использовать геометрические фигуры.

В Сумской области были популярны полтавские вышиванки, а также растительно-геометрические узоры мелким крестиком. Вышиванки Винницкой области ценятся за большое разнообразие элементов и техник.

В Черниговской области использовали несколько видов швов в одной вышивке и использовали сложные техники. Черниговские вышивальщицы вышивали очень миниатюрными, похожими на бисерные стежками, а также использовали очень тонкие нити. Для этого требовалось большое мастерство и аккуратность.

В Донецкой и Луганской областях мастерицы пышно украшали рубашки вышитыми цветами, деревьями и птицами. Благодаря использованию ниток разных текстур вышивка казалась объемной.

Вышиванка Волынской области выделяется симметрично повторяющимися геометрическими узорами. А в житомирских вышиванках кроме геометрических фигур на рубашках расцветали цветы и ветки с листьями.

Закарпатская вышиванка - самая пестрая, яркая и разноцветная. Вышивальницы Закарпатья украшали рукава пышным и крупным орнаментом. Львовские мастерицы наоборот вышивали очень легкие, изящные и скромные узоры, словно тонкое кружево.

В Запорожской области лучше всего развиты традиции мужской вышиванки. Мужские рубашки украшались в основном геометрическими узорами, такими как ромбы и круги (символ солнца). Такую вышивку называли чумацкой.

Вышиванки Киевской области выделяются самым большим разнообразием растительных узоров. На них можно увидеть хмель, гроздья винограда, маки, пшеничные колоски. Такими узорами украшали рукава, а на манжетах вышивали мелким геометрические фигуры. Часто использовали нити синего и черного цветов.

Для крымских вышиванок характерно большое разнообразие узоров, каждый из которых имеет свое сакральное значение. Например, изогнутая ветвь с листьями "эгри дал" означала развитие и непостоянство, дерево символизировало мужское начало, а гвоздики были символом пожилых людей.

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