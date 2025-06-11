В списке есть Дева и Козерог.

Полнолуние 11 июня принесет особое послание от Вселенной для четырех знаков Зодиака. Это астрологическое событие в Стрельце несет энергии истины, озарения и стремления к высшему смыслу. Полнолуние в этом знаке напоминает о необходимости верить, стремиться к мудрости и идти по пути внутренней доброты, пишет YourTango.

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Для Львов, Дев, Стрельцов и Козерогов этот период станет моментом осознания, как будто Вселенная зажигает для них внутренний маяк.

Лев

Вы наконец получите ответ на давно мучивший вас вопрос. Это полнолуние не только вселяет надежду, оно дает понимание, что именно через веру в лучшее вы формируете свою реальность. Луна в Стрельце появится в идеальный момент, вдохновляя вас мечтать и действовать. Оптимизм, который вы почувствуете, станет мощным импульсом для новых начинаний. Вы начнете относиться к себе с большим уважением и осознанием собственной ценности. Все, что вы делаете с душой, начинает приносить ожидаемые плоды, и это наполняет вас уверенностью.

Дева

Полнолуние в знаке Стрельца выведет вас из мира бесконечных размышлений в реальность. Часто вы погружаетесь в мысли о будущем, но редко решаетесь действовать из-за глубоко укоренившихся страхов. Вы почувствуете, как страх отступает, уступая место готовности к переменам. Вы начнете задаваться вопросом: зачем держаться за то, что не работает? Это полнолуние придаст вам сил поверить в себя. Главный урок - не все нужно контролировать или чинить. Иногда важно просто довериться потоку и открыть себя новым возможностям.

Стрелец

Это ваше полнолуние, и вместе с ним приходит сильное внутреннее пробуждение. Вы почувствуете, что готовы выйти за рамки прежних сомнений и начать действовать. Если вы ждали "подходящего момента", чтобы реализовать свою идею, то он наступил. Энергия этого дня сотрёт все внутренние преграды. Хотя вы не любите признавать свою нерешительность, в этот раз вы не только увидите, где сдерживаете себя, но и окончательно с этим покончите. Вернется ваш природный позитив, и это станет началом новой фазы.

Козерог

Ваш практичный подход часто мешает вам рисковать, если что-то не укладывается в логические рамки. Но полнолуние в Стрельце пробудит в вас другую сторону, более открытую и смелую. Пришло время выйти за пределы привычного. Вы ощутите прилив энергии и решимость попробовать что-то новое, и это принесет вам радость. Звезды советуют отпустить контроль и позволить себе немного импульсивности. Возможно, в этом дне кроется начало настоящего приключения. Просто доверьтесь и шагните вперед.

Напомним, ранее астролог ошеломила прогнозом на полнолуние 11 июня.

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