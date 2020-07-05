Астролог составила гороскоп на неделю 6 - 12 июля

Возможны разногласия во мнениях или же неоднозначные ситуации с друзьями, в партнерстве или в брачных отношениях.

Не простая неделя - напряженный аспект Марса и ретроградного Меркурия препятствует способности концентрироваться. В общественной или деловой сфере совместной работы возникают споры и конфликты. Необходимо вырабатывать в себе способность владеть собой и контролировать эмоциональные состояния.

Возможны разногласия во мнениях или же неоднозначные ситуации с друзьями, в партнерстве или в брачных отношениях. Лучше отложить визиты к начальству, другие важные разговоры. Из-за поспешного принятия решений можно совершить неправильные поступки, следствием которых станут большие финансовые потери, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Читайте такжеПарад планет 4 июля: четыре знака Зодиака ждет благоприятный периодФизическая деятельность связа¬на с удовлетворением ваших личных по¬требностей и целей. Большая занятость не дает возможности полноценно восстанавливать силы, что может привести к проблемам со здоровьем. Нетерпеливость и беспокойство может стать причиной ошибок и неверных решений. Стремление добиться всего сразу, с налета, превышая свои возможности и полномочия, приводит к срыву планов и ошибкам в работе. Ваши партнеры и ближнее окружение, понимают ваше истинное отношение к ним, как плохое, так и хорошее. При желании, вам несложно очаровать окружающих, любой флирт имеет шанс на успех. Вы самоуверенны, резко отстаиваете свои интересы, но и легко можете нажить себе врагов и недоброжелателей.

ТЕЛЕЦ

Долгосрочные планы в разных сферах жизни, могут получить успешное завершение. Заключенные союзы, партнерство и знакомства, планируются на продолжительный период и развиваются обычно медленно, но уверенно и с дипломатической осторожностью. Появляется возможность расширить свое влияние, как на работе, так и в деловых контактах. Возможно, материальные результаты от вашей деятельности, появляются не так быстро как хотелось бы, но любые затормаживающие воздействия не принесут убыток, а скорее наоборот, они смогут помочь вам занять выжидательную позицию для принятия правильного решения. Есть возможность устанавливать контакты, которые могут допускать разницу в возрасте, при которых, жизненный опыт одного из партнеров, будет приносить пользу.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы добьетесь успеха, если будете участвовать в коллективной деятельности, самостоятельная работа может привести к ошибкам, которые обнаружатся позже. Повышается ваша творческая активность, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала. С 13 июля, когда Меркурий, ваш управитель, закончит фазу ретроградного движения, вы сможете еще более качественно и активно разрабатывать новые идеи, правильно использовать свой талант, а также конструктивно использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Благоприятный период для решения семейных вопросов, раздела имущества, подписания соглашений. Вы сможете наилучшим образом применить свой творческий потенциал во всех сферах.

РАК

Присутствует склонность браться зa выпoлнeниe нecкoлькиx зaдaч oднoвpeмeннo, из-за чего не получается довести их дo кoнцa. График станет более на¬пряженным, многие дела могут остаться не¬завершенными, поэтому вам понадобится ограничить их количество. Ваши прежние действия, хоро¬шие и плохие, дадут соответствующие результаты. Окружающие не особо обращают на вас внимания, но это и хорошо - работая в одиночку, вы добьетесь боль¬шего. Нeпpиятиe cитуaции, обиды и фиксация на прошлом, осложняют возможность реализации текущих задач. Вся информация в этот период воспринимается подсознанием и в будущем, в нужный момент придет на помощь. Мысли обращены главным образом к дому, семье, поэтому в социальной жизни, могут быть определенные проблемы.

ЛЕВ

Период тайных сторон вашей жизни, поскольку ваши достижения и успехи, скрыты от внешнего мира. Подходящее время для работы со своим подсознанием, пониманием причинно-следственной связи прошлого с настоящим. В июле Вы об¬ретете поразительную внутреннюю силу и решимость. В то же время вы становитесь более чувствительными к бедам других людей, развивается ваша интуиция, притягиваются разного рода тайны. Это хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в уединении. Возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. На первый план выступят ваша интуиция, подсознание и мечты. В это время вы можете также обнаружить информацию, которую прежде от вас утаивали.

ДЕВА

Читайте такжеПолнолуние 5 июля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаУсиливается ваша изобретательность, потребность в свободе и независимости, появляются прогрессивные идеи, способность убеждать других. Удачный период для тех, чья деятельность связана с техническими и гуманитарными областями знаний. Появляются возможности удачно применить технический опыт и социологические навыки, осуществить неожиданную поездку в необычное место, принять участие в финансовых делах или в организации интересного мероприятия. Активизируется общение с давними друзьями, приятелями, одноклассниками. Материальные награды и другие признания ваших заслуг вполне возможны, если вы выполняли качественно свою работу и следовали должностным инструкциям.

ВЕСЫ

Ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе, чувствуете взаимную симпатию и влечение к окружающему миру. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов Вы успешно заключаете сделки и договора.

СКОРПИОН

В это время вами правят инстинкты – такие, как инстинкт выживания и продолжение рода. Прекрасные возможности завоевать своё место под Солнцем и доказать своё право на него, добыть себе пропитание, выйти победителем из любой конфронтации. В это время в любое дело вкладываются все свои физические и душевные силы, используется любая возможность, чтобы продемонстрировать свою силу и умение, поэтому можете одержать победу в разных соревнованиях, конкурсах, смело включится в дела, за которые в другое время не стали бы браться. В семейных взаимоотношениях чувствуется напряжённость, готовая взорваться в любой момент. Поэтому, наиболее конструктивно вы можете проявить в социальной деятельности, в работе.

СТРЕЛЕЦ

Период благоприятный для определенного погружения в себя и для занятий духовной работой, тем самым, вы сможете полностью гармонизировать свое психическое и физическое состояние. По многим вопросам происходит переоценка, трансформируется свое видение прошлого, что комбинируются с конструктивными действиями в настоящее время. Возмож¬ны изменения, связанные с юридически¬ми вопросами, контрактами, связями с общественностью, доходами родных и си¬туациями, в которых вы будете стремить¬ся к сотрудничеству и предлагать его. Опасайтесь переедания и потакания своим привычкам. При соблюдении всех мер предосторожности, неделя окажется благополучной.

КОЗЕРОГ

Придется приложить много усилий для выполнения домашней работы. Семейные взаимоотно¬шения, собственность или бизнес, сделки по недвижимости, выйдут на первый план. Энтузиазм в коллективной деятельности может способствовать семейным делам. Если вы подумы¬ваете о создании нового предприятия или достижений личной физической цели, пришло время привести эти планы в исполнение. Если вы планируете переезд, наступило время осуществить его. Возможна временная работа на дому или усиленный труд на собственном участке. Молодые люди Козероги могут испытывать родительское давление, как протест против него они могут принять решение покинуть дом и жить самостоятельно.

ВОДОЛЕЙ

Могут напомнить о себе прошлые неприятности, но любое напряжение должно быстро пройти без последствий, тем более, если с вами будут люди, способные если не оправдать, то понять ваши действия. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует усилению общения и деятельнос¬ти, особенно связанной с братьями, сес¬трами и соседями. Вы можете увязнуть в потоке информации, не говоря уже о це¬лом ряде идей, разработанных вами. У вас могут развиться навыки работы с техни¬кой и компьютерами. Период, малопригодный для работы, требующей концентрации внимания. У многих появляется эмоциональная усталость, все тайные проблемы становятся явными.

РЫБЫ

Открываются новые перспективы, поэтому пришло время заняться самообразованием. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей приносит удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ приносит результаты. Вы самоуверенны, легко решаете финансовые проблемы. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат ваше самочувствие и повысят вашу самооценку. Повышается способность проникнуть в мысли других людей, понять интересы близких и любимых.

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