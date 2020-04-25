Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: кому повезет в последнее воскресенье апреля

В воскресенье приветствуются облегченные аксессуары и материалы, воздушные лакомства, легкие напитки.

Завтра не всегда будет легко понять свои и чужие ощущения. Возможны минуты обольщения, заблуждения, лукавства, поверхностного восприятия событий. Можно влюбиться в образ, поддаться магии слова или аромата. Разговор может закончиться вопросом.

В воскресенье приветствуются облегченные аксессуары и материалы, воздушные лакомства, легкие напитки. Хорошо проводить несложные бьюти-процедуры, покупать парфюмерию.

Овен

Овнам завтра стоит сделать ставку на связь и общение. Желательно не запаздывать с разговором, если вам есть что сказать: возможностей высказаться в подходящей обстановке и быть услышанным становится меньше.

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Телец

Завтра звезды советуют Тельцам не зацикливаться на своих проблемах и, по мере сил, поддерживать контакт с миром. Необходим нетравматичный способ встроиться в социальную жизнь и ощутить причастность к общим процессам.

Близнецы

Для Близнецов воскресенье будет приятным днем, общую гармонию может подпортить лишь рассеянность или склонность к фантазиям. Настроение поднимет хобби с эстетическим уклоном, любимое лакомство, подарок, красивая одежда, изысканный аромат.

Рак

Завтра Раков ждет цепочка приятных впечатлений, но не все их стоит считать реальностью и поводом для построения планов. Некоторые из них будут случайными, а часть может стать плодом вашего или коллективного воображения.

Лев

Завтра Львам будет дышаться легче. День поможет отвлечься от грандиозных планов или отодвинуть их на отдаленную перспективу, с которой все видится менее пафосным.

Дева

Девам завтра при любом раскладе важно оставаться услужливыми, обаятельными и привлекательными. Прежде всего, это необходимо Девам, связавшим с коммуникациями свой успех.

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Весы

Для Весов день удачен, и не только в моменте. Проявив дальновидность и просчитывая каждый шаг, можно не только приятно провести время, но и заложить прочный фундамент для поэтапных будущих успехов.

Скорпион

Скорпионов завтра выручит легкий взгляд на жизнь (который не следует путать с бравадой перед лицом трудностей). При внешнем легкомыслии, полезно включить режим подозрительности и не считать случайные удачи «чистой монетой».

Стрелец

Звезды советуют не торопить завтра события: это подходящее время для первых шагов, которые и сформируют почву для будущих отношений.

Козерог

Приятные моменты воскресенья могут быть связаны для Козерогов с новой работой, питомцами или подопечными. Ожидаются небольшие позитивные подвижки в делах, связанных с финансами и самочувствием.

Водолей

Водолеям воскресенье поможет поддерживать гармонию в любви, в общении с детьми и близкими. Лучше провести его вдали от мест, вызывающих у вас нервозность - например, в гостях, на природе.

Рыбы

Завтра Рыбы могут в очередной раз стать жертвой своих фантазий или идеалистичного восприятия мира. Искаженный взгляд возможен в сфере домашних дел, в любви, в финансовых вопросах. Вам может быть сложно выразить свои чувства.