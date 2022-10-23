Что будет, если подарить часы, и как правильно дарить часы, чтобы обойти приметы - узнайте в материале УНИАН.

Народные приметы гласят, что часы ни в коем случае нельзя дарить близким людям - это может стать причиной разногласий между вами. Однако, существует убеждение, что если в приметы не верить, то они по отношению к человеку и не работают. УНИАН расскажет, так ли это на самом деле, и можно ли дарить часы своей половинке.

Ранее мы говорили о том, что нельзя принимать в подарок и дарить.

Почему нельзя дарить часы - отзывы экспертов

Специалисты в области эзотерики утверждают, что причин тому, чтобы не выбирать часы как лучший подарок, существует несколько. Первая связана с Китаем - иероглиф, который используют, чтобы изобразить хронограф, очень похож на тот, которым обозначают смерть. Люди верят, что, принося в дар человеку часы, вы ускоряете время его кончины.

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Второе поверье менее критичное, но тоже неприятное - часы отмеряют время до расставания. То есть, хорошие отношения между дарителем и адресатом быстро закончатся. К тому же, тот, кто дарит часы, отдает человеку часть своего времени, причем, не самого лучшего - с бедами и печалями. Это, кстати, объясняет, почему нельзя дарить часы маме - вы ведь не хотите, чтобы жизнь вашего родного человека была наполнена горем.

Можно ли дарить часы девушке или парню

Считается, что дарить наручные часы второй половинке нельзя - это обязательно приведет к разлуке и расставаниям. Как только стрелки циферблата остановятся, пара сразу же начнет ссориться, а то и вовсе объявит о размолвке. Даже если механизм кажется прочным и надежным - лучше не рисковать и подарить более нейтральный подарок. Хотя, верить в такую примету или нет - решать только вам, ведь отношения между людьми зависят не от качества какого-то устройства.

Можно ли дарить часы мужу на День рождения

В деловой сфере люди часто дарят друг другу какие-то полезные вещи - органайзеры, дорогие ручки, портмоне и даже часы. Если они дорогие и качественные, то могут подчеркнуть статус человека. К тому же, именинник может очень хотеть какие-то конкретные часы и будет очень рад подарку. В таком случае вы можете не переживать о приметах - главной окажется положительная реакция человека на подарок.

Как подарить часы в обход приметам - советы

Существует несколько способов, как подарить часы человеку и обойти все неприятные суеверия:

выставьте на часах неправильное время, а получатель пусть выставит его сам - так он станет хозяином подарка;

подарите футляр с деньгами, а часы пускай купит себе человек самостоятельно.

Также можно схитрить и купить какой-нибудь гаджет со встроенными часами - так у вас получится и желание адресата выполнить, и не учитывать суеверия, связанные с механическими циферблатами.

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