Что за жучки в земле комнатных растений и как с ними бороться - читайте в материале.

Насекомые могут завестись в цветах как у опытных садоводов, так и у новичков. Кажется, что они берутся из ниоткуда - на самом деле, это, конечно, неправда. УНИАН расскажет, как избавиться от насекомых в цветочном горшке быстро и без проблем.

Ранее мы говорили о том, какие цветы можно посадить в марте.

Откуда появляются белые жучки в цветочном горшке

Несмотря на то, что земля для цветов - это органика, в которой могут жить разные организмы, никаких насекомых там быть не должно. Особенно это актуально, если вы использовали покупкой грунт. Из этого следует, что причин возникновения жучков в цветах несколько:

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земля изначально была заражена личинками насекомых;

жучки "переехали" с зараженных растений, стоящих рядом;

насекомых "принесло" ветром или дождем.

Особой опасности такие насекомые не несут, но если вы используете неправильные подкормки или слишком часто поливаете растения, то жучки будут размножаться активнее, а вы быстрее их заметите.

Как избавиться от белых жучков в земле комнатных растений

Прежде чем бездумно пересаживать цветы, обрабатывать их инсектицидами или вообще выбрасывать, вы должны определить, какое именно насекомое атаковало ваш цветок. От этой информации зависит и метод борьбы с ним.

Тля

Может быть белого, серо-белого, бежевого, беловато-зеленого или желтоватого цвета. Опасна для растений, так как питается их соком, прокалывая стебли. В результате цветы медленнее развиваются и быстрее высыхают. Кроме того, тля почти молниеносно размножается и переносит вирусные заболевания.

Как избавиться: приготовить чесночный, луковый, цитрусовый и табачный настои или мыльный раствор и поливать им растения. В крайнем случае использовать биопрепараты от тли.

Белокрылка

Насекомое с белым или желтовато-красным окрасом, похоже на изящную моль. Чаще всего, белокрылка прячется под листьями, питаясь их соком. Там оставляет личинок и липкие следы, которые провоцируют появление гнили и грибка. Ослабленное растение не может самостоятельно бороться с такой агрессией, поэтому становится легкой добычей для других насекомых.

Как избавиться: использовать настой чеснока или тысячелистника, если не помогает - инсектициды, но к ним у белокрылки поразительный иммунитет.

Мокрица

Существо из отряда ракообразных, активность проявляет ночью и очень любит влажные места. Питается живыми или отмершими растительными тканями, переносит опасные инфекции.

Основное требование для мокрицы - высокая влажность, поэтому если вы не хотите обзавестись таким "соседом", запомните несколько правил:

не поливайте цветы слишком часто;

сливайте воду из поддонов;

не злоупотребляйте опрыскиванием;

постоянно проветривайте растения.

Как избавиться: от мокрицы можно поставить ловушку в виде кусочков сырого картофеля в цветочном горшке, а если не поможет - пересадить растение в емкость с обеззараженным грунтом.

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