Эксперт-механик предупредил, что лампочка на приборной панели KEY свидетельствует, что авто нуждается в срочной проверке.

Именитый механик Скотти Килмер предупредил автомобилистов о необходимости следить за первыми признаками серьезных проблем с авто. Он призвал автовладельцев принять срочные меры, если они увидят на приборной панели эту мигающую лампочку.

"Я покажу вам, что означает мигающая лампочка Check Engine. Когда лампочка загорается, это означает, что существует проблема. Эти проблемы могут быть большими или маленькими. Если лампочка мигает и выключается, это означает, что проблема достаточно велика, чтобы вывести из строя каталитический нейтрализатор", - объяснил эксперт.

Каталитический нейтрализатор - это компонент, который фильтрует выхлопные газы двигателя и снижает уровень вредных выбросов

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В Великобритании они являются обязательными, и за езду без них или с неисправными катализаторами можно получить штраф до 1000 фунтов стерлингов, а это более 44 тысяч гривень.

Скотти советует как можно скорее проверить авто. На СТО механики с помощью сканера смогут определить проблему, которая может окажется незначительной.

По его словам, это может быть такая простая проблема, как осечка в катушке зажигания, замена которой обычно стоит от 50 до 150 фунтов стерлингов, а это от 2 тысяч до более 6,5 тысячи гривень.

Однако если проблема не исчезнет, может потребоваться замена каталитического нейтрализатора, которая может стоить около 500 фунтов стерлингов (около 22 тысяч гривень), или даже замена двигателя, что приведет к огромным счетам.

Как ранее сообщал УНИАН, механик с 56-летним стажем Скотти Килмер предупредил водителей о кнопке, которую нельзя использовать во время езды на большие расстояния, если они хотят избежать сонливости в дороге.

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