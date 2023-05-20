Приготовить сочный шашлык не так уж и сложно, если знать несколько простых секретов, главные из которых - выбор мяса и правильный маринад.

Чтобы приготовить вкусный ароматный шашлык, важно подобрать хорошее мясо и правильно его замариновать.

Приготовить сочный шашлык не так уж и сложно, если знать несколько простых секретов. О них мы вам и расскажем.

А ранее мы уже говорили о том, какое самое вредное мясо для шашлыка, и почему его не следует покупать.

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Какой шашлык самый мягкий - выбор мяса

При выборе мяса для шашлыка нужно учитывать, что разные виды продукта имеют разную жесткость, а соответственно и правила приготовления.

Идеально для шашлыка подойдет свинина, и что нужно сделать, чтобы шашлык был мягким, так это выбрать между:

ошейком;

вырезкой;

корейкой.

Также обратите внимание на соотношение жира и мяса в выбранном куске - пускай это будет 1 к 4 соответственно, чтобы блюдо не было чрезмерно жирным.

Из говядины и баранины трудно добиться мягкого шашлыка, поэтому если не хотите экспериментировать и желаете получить (почти) гарантированный хороший результат, остановитесь на надежной, проверенной временем свинине.

Не все употребляют свинину, с бараниной не просто из-за того, что нужно искать мясо молодого барашка дабы избежать сильного специфического запаха, а говядину из-за жесткости лучше оставить для других блюд.

И тут на выручку придет курица. Ее мясо традиционно считается самым нежным. Времени на его приготовление нужно меньше. Для приготовления на мангале идеально подойдет куриное бедро - оно достаточно жирное, чтобы остаться сочным. Отличным получится шашлык из окороков. А вот грудинка - достаточно сухой продукт, и "спасти" его может маринад и "дежурство" у мангала, чтобы не передержать.

В чем замариновать мясо для шашлыка - лучшие рецепты

Маринад для мяса - основа вашего будущего шашлыка. Ведь именно от него зависит, насколько вкусным получится блюдо.

Самый простой, классический вариант маринада для мяса свинины - лук. Много лука: на 1 килограмм мяса - 2-3 кг лука. Чтобы замариновать нужно:

промыть и нарезать мясо на будущие кусочки шашлыка (условно 5*5 см, но и не слишком мелко);

порезать лук (кольцами, но часть можно и более мелко, особенно когда времени на маринование мало);

при желании добавьте перец и другие приправы по вкусу;

поместить все это в посудину, перемешать (либо раскладывайте слоями) и оставить на несколько часов (на ночь идеально) в прохладном месте вроде холодильника.

Соль добавляйте как раз перед жаркой, чтобы она не вытягивала из мяса сок, этот совет относится ко всем рецептам. На следующий день можно смело приступать к жарке и получить сочный вкусный шашлык. И при насаживании на шампур чередуйте мясо с луком (потому его и нарезали кольцами).

Многие добавляют майонез, но он и вкус мяса может перебить, и вообще достаточно жирный сам по себе, а тут еще и мясо явно необезжиренное - поберегите здоровье. К слову, раньше мы уже рассказывали, в чем нельзя мариновать мясо и почему уксус - совсем не лучший вариант в маринаде.

Еще мясо свинины можно замариновать в вине. Это, к слову, и ответ на вопрос, как сделать мягким мясо для шашлыка. Для такого блюда потребуется:

мясо - 2 кг;

красное сухое вино - 200 мл;

винный уксус (не перебарщивайте с уксусом) - 2 столовых ложки;

лук - 2-3 головки;

высушенные кинза (если любите конечно) и кориандр - 25 грамм;

хмели-сунели - 50 грамм;

соль и перец (молотый, лучше красный) - по вкусу.

Приготовление как обычно - нарезали мясо на удобными для вас кусками, а лук кольцами, смешали сухие приправы, сложили все это в емкость, добавили уксус и перемешиваем. Затем заливаем вином, добавляем перец и отправляем в холодильник на несколько часов. Кстати, в готовом блюде алкоголя не будет, так что детям тоже можно.

Мариновать мясо курицы немного быстрее. Для курицы хорошо подойдет кефирный маринад в пропорциях примерно на 1 часть кефира 2 части мяса. Также добавляется лук и другие приправы и смешивается. Маринуется курица так пару часов.

А еще курица - отличный продукт для медового маринада! Вы получите ароматный, сладковатый невероятно вкусный шашлык, если возьмете:

куриное филе - 1 кг;

мед - 60 гр.;

чеснок - 3 зубчика;

горчицу горошком - 2 чайных л.;

лимон - 1 шт.;

масло оливковое - 2 столовых л.;

соль - по вкусу.

Чеснок раздавливаем, из лимона выдавливаем сок и смешиваем все это с остальными ингредиентами. Нарезанную на куски курицу добавляет в маринад и оставляем на пару часов.

Как не сделать шашлык сухим - лайфхаки

Чтобы шашлык не получился сухим, нужны правильно выбранное мясо, хороший маринад, и способ приготовления.

Не надо жарить шашлык над открытым огнем - он сгорит раньше, чем приготовиться. Жар должен идти от тлеющих углей, белый налет на них - отличное время для приготовления. Не забывайте переворачивать, чтобы мясо прожарилось равномерно, но не делайте это излишне часто - шашлык может пересохнуть.

И вот еще лайфак, что надо сделать, чтобы шашлык был мягким, а не сухим: следует брать свежее мясо вместо размороженного, и отдавать предпочтение молодым животным.

Также важно правильно выбирать дрова. Лучше всего подойдут береза, дуб, яблоня и липа. А вот хвойные использовать нельзя, как и отходы типа старого забора, поддонов, мебели и прочее.

А тогда как сделать жесткий шашлык мягким, если он уже приготовлен? Такое тоже возможно. Например, если протушить готовое мясо в воде в духовке примерно час. Еще можно попробовать потомить несколько минут мясо над углями, нанизав между ними кусочки сала. Смягчить мясо может также сок лимона или киви (1:1).

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