Где и как хранить саженцы, если их еще рано высаживать в грунт - советы садоводов.

Конечно, лучше все делать вовремя, а саженцы покупать непосредственно перед посадкой в грунт. Но случается, что вы находите тот самый сорт, который давно хотели - и приходится покупать. Как сохранить саженцы до посадки теперь? Есть несколько способов, которыми пользуются опытные садоводы.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить вишню весной - какие удобрения и когда вносить.

Как хранить саженцы до посадки

Саженцы нужно хранить в зависимости от того, в каком они состоянии - еще спят или уже пошли в рост. Если саженец еще не пробудился от сна - почки на нем не раскрылись,то его нужно поместить в пакет со слегка увлажненным торфом, опилками или мохом сфагнум и затем поставить в прохладное и темное место. Главное условие - температура должна быть стабильной, на уровне +1-2°С. Предварительно у таких саженцев можно удалить подгнившие корни или сломанные ветки и затем обработать их фунгицидом.

Видео дня

Проверять саженец нужно каждую неделю - не появилась ли плесень, гниль. Если нужно, то поменяйте "почву" в пакете и следите за тем, чтобы она была слегка увлажненной.

Саженцы, которые проснулись - у которых уже появились бледные побеги с листиками - покупать на самом деле не стоит. У них уже началась вегетация, поэтому внутренние резервы будут быстро расходоваться, а к моменту посадки растения ослабеют. Но если так получилось, что у вас проснувшийся саженец, то его лучше все будет высадить в горшок - то есть, создать ему условия максимально приближенные к природным, пока он не попадет в грунт. Здесь тоже нужна будет низкая температура и умеренная освещенность. В горшках за растениями нужно ухаживать по минимуму, стараясь не подкармливать их и лишь регулярно увлажнять грунт.

Где хранить саженцы до посадки

Важно не только как, но и где хранить саженцы. Есть несколько мест, где можно создать подходящий микроклимат с определенной влажности и температуры:

отсек для овощей в холодильнике - здесь оптимальная температура и влажность для хранения саженцев; подходит для хранения небольших саженцев, луковиц и клубней;

подвал - подходит для хранения очень крупных саженцев, здесь лучше всего хранить яблоню, грушу, вишню и сливу не укутывая в пленку, а прикопав корни во влажные опилки. Для них подходит и температура на уровне + 2-3°С;

погреб - имеет нужную температуру (около 0°С) и влажность, в нем можно хранить любые саженцы, а частые проветривания помогают создать самые подходящие условия.

В погребе важно следить за тем, чтобы саженцы не повредили мыши, поэтому нужно заранее от них избавиться.

Вас также могут заинтересовать новости: