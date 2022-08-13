Как спасти урожай яблони и чем обработать дерево от червей - расскажет УНИАН.

Яблони - одни из самых лакомых фруктов для вредителей. Почти каждый дачник собирал червивый урожай с яблони. Посадки яблонь атакуют яблонные плодожорки. Эти вредители также могут полакомиться грушами и айвами. В начале лета они откладывают яйца на деревьях, в августе гусеницы выгрызают мякоть в плодах, а осенью остаются зимовать в коре.

Чтобы защитить урожай от этих насекомых, нужно в течение лета опрыскивать растение средствами от вредителей. А в начале осени ствол обрабатывают, чтобы насекомых не было в следующем году.

Обработка яблонь от плодожорки химическими средствами.

Химические обработки яблонь начинают в мае, когда температура не опускается ниже +10 градусов. При этом во время созревания плодов применять химикаты запрещается, поскольку пестициды могут проникнуть в мякоть.

В агромагазинах представлен большой ассортимент препаратов от яблочной плодожерки. Часто против гусениц используют инстектициды Карфофос, Инта-вир, Димилин, Инсегар. Препараты нужно использовать по инструкции и не превышать указанную дозу, чтобы не навредить дереву.

Пищевые приманки для вредителей яблони

Яблонные плодожерки любят сладкий запах. Садоводы могут смастерить сладкие ловушки для вредителей. Для этого в ведра или банки наливают забродивший сладкий яблочный компот. Емкости расставляют по всему саду. Насекомые слетаются к напитку и тонут в нем.

Отвары от вредителей яблони своими руками

Существует множество народных способов опрыскивания деревьев от плодожерки. Сделать отвар можно из растений, которых боится насекомое. Это полынь, тысячелистник, ботва помидоров, лопух, пижма, ромашка и молочай. 50 г травы залейте кастрюлей кипятка и настаивайте 3 часа. Таким отваром обрабатывайте деревья раз в неделю.

Эффективно отпугивает вредителей яблонь табачный раствор. 500 г сухого табака залейте 10 л воды и настаивайте 2 дня. Затем 2 часа кипятите жидкость и остудите. Когда раствор остынет, влейте в него ведро воды. Обрабатывайте яблони от гусениц и бабочек.

Ещё одно средство от плодожерки - камфорный спирт. Купить его можно в аптеке. Пропитайте в спирте небольшие кусочки ткани и развесьте на ветках яблонь. Повторяйте процедуру раз в неделю, поскольку спирт выветривается.

Обработка яблони осенью

Чтобы в следующем году плодожерки не испортили урожай, в конце лета или в начале осени нужно обработать деревья. Гусеницы зимуют в коре яблони. С целью профилактики старую кору на дереве очищают, а ствол дерева опрыскивают одним из перечисленных выше средств от насекомых.

Стволы яблони можно облить горячей водой (50°-60°). Куколки гусеницы боятся горячей воды.

Яблочных вредителей отпугивает запах помидоров, поэтому между яблонями можно посадить несколько кустов томатов. Также между яблоками можно высадить цветы, поскольку опыляющие насекомые могут охотиться на плодожерок.

Что делать с червивыми яблоками

Яблоки, в которых были замечены вредители, не пригодны для употребления в пищу. К сожалению, их придется выкинуть или использовать в качестве корма для скота. Даже после термической обработки такие яблоки могут быть токсичными.

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