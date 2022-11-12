Многие украинцы любят кошек и держат этих четырехлапых хулиганов дома. Все хозяева пушистиков сталкиваются с их интересным поведением. У некоторых котов есть странные привычки, некоторые спят в странных позах или в странных местах, но большинство котов любят коробки и это факт.
УНИАН разбирался, почему коты залазят в коробки и как они выбирают, где валяться.
Как кошки выбирают, где валяться
Коты очень любят комфорт и ценят безопасность, поэтому не просто так выбирают место, чтобы поспать.
На выбор кота влияют два важных фактора:
- Температурный режим для пушистиков очень важен. Они не любят мерзнуть, но и перегреваться им опасно для жизни, поэтому коты выбирать место, где не будет жарко или холодно. Зимой четырехлапые эгоисты лежат возле чего-то теплого и на чем-то теплом, где нет сквозняков, а летом наоборот – выбирают прохладные места.
- Безопасность для котов крайне важна, ведь без этого они не смогут расслабиться и как следует отдохнуть. В связи с этим пушистики выбирают укромные места, где они будут скрыты от посторонних глаз.
Кстати, если у кота доверительные отношения с хозяином, то животное может спать на нем. Ведь человек теплый и "следит", чтобы его подопечного никто не потревожил во время сна.
Почему кошки любят коробки
Многие хозяева кошек отмечают их неизмеримую любовь к коробкам и на это есть много причин, но главная из них – это тесное и замкнутое пространство.
Пять причин, почему кошки залазят в коробки:
- Коробка - отличное убежище для охоты. Дело в том, что кошки – хищники и привыкли нападать из засады. Уютная коробка идеально подходит для этих целей, ведь из нее удобно наблюдать за "добычей". Кроме того, коробка обеспечивает отличную маскировк.
- Чувство безопасности. Благодаря четырем сторонам коробки "врагу" сложно подкрасться и напасть на пушистика.
- Борьба со стрессом. Ученые доказали, что теснота ящика помогает животному снизить уровень стресса. Реакция пушистиков на стрессовые ситуации часто заключается в том, чтобы убежать и спрятаться. У них нет природных стратегий разрешения конфликтов, поэтому коты прячутся от своих проблем.
- Помогают согреться. Нормальная температура тела кошек колеблется в пределах 37,8 – 39,2 градуса. Картон может обеспечить изоляцию, которая помогает сохранять тепло.
- Помогают адаптироваться. В Утрехтском университете провели исследование с кошками из приюта, которое продемонстрировало, что с коробками они быстрее восстанавливаются и быстрее адаптируются к окружающей среде – то есть помогают справляться с переменами. По словам доктора Университета ветеринарной медицины в Вене Габриэллы Смит, коробка - это своеобразная форма комфорта, что имеет смысл с эволюционной точки зрения, ведь легкое давление сбоку успокаивает.
Как выбрать коробку для кошки
Подойдет любая коробка, которая отвечает следующим критериям:
- В выбранной коробке не должно быть ничего лишнего – мусора, остатков сыпучих материалов или жидкостей.
- Коробка не должна случайно перевернуться, когда ваш любимец буде в ней играть.
- В нее можно положить любимую игрушку или подстилку вашего пушистого хулигана