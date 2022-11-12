УНИАН разбирался, почему коты залазят в коробки и как они выбирают, где валяться.

Многие украинцы любят кошек и держат этих четырехлапых хулиганов дома. Все хозяева пушистиков сталкиваются с их интересным поведением. У некоторых котов есть странные привычки, некоторые спят в странных позах или в странных местах, но большинство котов любят коробки и это факт.

УНИАН разбирался, почему коты залазят в коробки и как они выбирают, где валяться.

Как кошки выбирают, где валяться

Коты очень любят комфорт и ценят безопасность, поэтому не просто так выбирают место, чтобы поспать.

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На выбор кота влияют два важных фактора:

Температурный режим для пушистиков очень важен. Они не любят мерзнуть, но и перегреваться им опасно для жизни, поэтому коты выбирать место, где не будет жарко или холодно. Зимой четырехлапые эгоисты лежат возле чего-то теплого и на чем-то теплом, где нет сквозняков, а летом наоборот – выбирают прохладные места.

Безопасность для котов крайне важна, ведь без этого они не смогут расслабиться и как следует отдохнуть. В связи с этим пушистики выбирают укромные места, где они будут скрыты от посторонних глаз.

Кстати, если у кота доверительные отношения с хозяином, то животное может спать на нем. Ведь человек теплый и "следит", чтобы его подопечного никто не потревожил во время сна.

Почему кошки любят коробки

Многие хозяева кошек отмечают их неизмеримую любовь к коробкам и на это есть много причин, но главная из них – это тесное и замкнутое пространство.

Пять причин, почему кошки залазят в коробки:

Коробка - отличное убежище для охоты. Дело в том, что кошки – хищники и привыкли нападать из засады. Уютная коробка идеально подходит для этих целей, ведь из нее удобно наблюдать за "добычей". Кроме того, коробка обеспечивает отличную маскировк. Чувство безопасности. Благодаря четырем сторонам коробки "врагу" сложно подкрасться и напасть на пушистика. Борьба со стрессом. Ученые доказали, что теснота ящика помогает животному снизить уровень стресса. Реакция пушистиков на стрессовые ситуации часто заключается в том, чтобы убежать и спрятаться. У них нет природных стратегий разрешения конфликтов, поэтому коты прячутся от своих проблем. Помогают согреться. Нормальная температура тела кошек колеблется в пределах 37,8 – 39,2 градуса. Картон может обеспечить изоляцию, которая помогает сохранять тепло. Помогают адаптироваться. В Утрехтском университете провели исследование с кошками из приюта, которое продемонстрировало, что с коробками они быстрее восстанавливаются и быстрее адаптируются к окружающей среде – то есть помогают справляться с переменами. По словам доктора Университета ветеринарной медицины в Вене Габриэллы Смит, коробка - это своеобразная форма комфорта, что имеет смысл с эволюционной точки зрения, ведь легкое давление сбоку успокаивает.

Как выбрать коробку для кошки

Подойдет любая коробка, которая отвечает следующим критериям:

В выбранной коробке не должно быть ничего лишнего – мусора, остатков сыпучих материалов или жидкостей. Коробка не должна случайно перевернуться, когда ваш любимец буде в ней играть. В нее можно положить любимую игрушку или подстилку вашего пушистого хулигана

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