Можно ли поливать землю марганцовкой и почему некоторые популярные удобрения портят урожай - узнайте в материале УНИАН.

Каждый дачник хочет, чтобы его урожай был хорошим, крепким и полезным, поэтому использует различные удобрения. Некоторые средства, не смотря на то, что пользуются спросом, приводят к плачевным результатам. УНИАН расскажет, чем ни в коем случае нельзя удобрять огород.

Опасные удобрения для огорода - список

Если вы не хотите вместо пышного урожая получить больные растения и остаться без продовольствия, не используйте ни одно из нижеперечисленных удобрений.

Свежий коровяк

Навоз считается одним из самых известных удобрений, так как он содержит большое количество питательных веществ. Тем не менее, свежий коровий навоз - это опасное химическое соединение, так как концентрация полезных элементов в нем слишком высока. Если они попадут в почву, то спровоцируют ожог и гибель растений. Если хотите удобрять грядки коровяком, подождите, пока он превратится в перегной.

Дрожжи

Данный продукт стимулирует рост бактерий, но на урожай никак не влияет. Использование дрожжей в качестве удобрений - распространенная ошибка многих начинающих дачников. Такой природный компонент можно использовать только вместе с золой или или какими-нибудь органическими веществами.

Марганцовка

Марганцовокислый калий - сильный окислитель, его нельзя применять на кислой почве. Марганец можно использовать в качестве дезинфектора для садового инвентаря или посевного материала. Раствор марганца убивает любые полезные бактерии в почве, так что, в некоторых случаях он бесполезен, а в некоторых даже опасен.

Человеческие фекалии

Многих дачников интересует вопрос, можно ли удобрять огород человеческими фекалиями. Конечно же, нет. В чистом виде экскременты человека могут содержать яйца гельминтов и болезнетворные патогены. Если вы хотите провести эксперимент и использовать такое богатство для грядок, то делайте его после компостирования.

Соль и сода

Соль хороша для борьбы с сорняками и вредителями, но как удобрение - нет. Даже если вы с помощью соли избавляетесь от ненужной растительности, то учитывайте, что там, где вы рассыпали соль, больше ничего не будет расти. Это можно исправить - перекопать проблемный участок, перемешать с песком или перегноем, но лучше избежать такой практики вообще.

То же самое касается и соды - из-за натрия в составе порошка растения начинают развиваться медленнее, то есть, пользы от этого продукта, как удобрения, никакой. В целом, соду можно использовать для подщелачивания почвы, но лучше выбирать для таких целей древесную золу или гашеную известь.

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