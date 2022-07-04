Соль в стиральной машинке возвращает свежесть вещам.

Добавление соли в машинку - это специальный французский метод стирки. Он возвращает свежеть и яркий цвет одежде, устраняет неприятный запах и делает вещи очень мягкими на ощупь. Этот метод особенно полезен при стирке белья и полотенец, которые затвердевают в машинке.

Чем помогает пищевая соль в машинке

Соль в барабане машинки делает кухонные и банные полотенца мягкими и приятными на ощупь.

Удаляет известь и накипь из барабана, грибок и бактерии.

Продлевает срок жизни техники.

Устраняет неприятный запах в машинке.

Возвращает яркость цветным вещам.

Как постирать вещи в машинке с солью

Одну чайную ложку соли добавляют в барабан стиральной машинки после того, как выложили все вещи. Лучше использовать соль крупного помола. После этого желательно выставить высокую температуру стирки (80-90 градусов), чтобы соль растворилась. Учитывайте, что некоторые вещи нельзя стирать в горячей воде.

Также ложку соли можно положить в отсек машинки для жидкого ополаскивателя. В таком случае сам ополаскиватель не используется. Таким образом можно очистить машинку от неприятного запаха и накипи.

Что ещё добавить в машинку помимо соли

Если вы стираете сильно загрязненную одежду со старыми пятнами, в барабан машинки помимо соли добавьте столовую ложку лимонного сока либо чайную ложку уксуса. Это поможет отстирать пятна.

При стирке махровых полотенец в барабан машинки добавьте 4 столовых ложки соли и 100 мл уксуса. Стирайте 15 минут. Тогда полотенца станут мягкими и пушистыми после стирки.

Для чистки машинки от накипи и неприятного запаха к соли добавьте полстакана соды. Запустите стирку при высокой температуре

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