Добавление соли в машинку - это специальный французский метод стирки. Он возвращает свежеть и яркий цвет одежде, устраняет неприятный запах и делает вещи очень мягкими на ощупь. Этот метод особенно полезен при стирке белья и полотенец, которые затвердевают в машинке.
Чем помогает пищевая соль в машинке
- Соль в барабане машинки делает кухонные и банные полотенца мягкими и приятными на ощупь.
- Удаляет известь и накипь из барабана, грибок и бактерии.
- Продлевает срок жизни техники.
- Устраняет неприятный запах в машинке.
- Возвращает яркость цветным вещам.
Как постирать вещи в машинке с солью
Одну чайную ложку соли добавляют в барабан стиральной машинки после того, как выложили все вещи. Лучше использовать соль крупного помола. После этого желательно выставить высокую температуру стирки (80-90 градусов), чтобы соль растворилась. Учитывайте, что некоторые вещи нельзя стирать в горячей воде.
Также ложку соли можно положить в отсек машинки для жидкого ополаскивателя. В таком случае сам ополаскиватель не используется. Таким образом можно очистить машинку от неприятного запаха и накипи.
Что ещё добавить в машинку помимо соли
Если вы стираете сильно загрязненную одежду со старыми пятнами, в барабан машинки помимо соли добавьте столовую ложку лимонного сока либо чайную ложку уксуса. Это поможет отстирать пятна.
При стирке махровых полотенец в барабан машинки добавьте 4 столовых ложки соли и 100 мл уксуса. Стирайте 15 минут. Тогда полотенца станут мягкими и пушистыми после стирки.
Для чистки машинки от накипи и неприятного запаха к соли добавьте полстакана соды. Запустите стирку при высокой температуре