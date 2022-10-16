Как сделать фарш в домашних условиях и на что обращать внимание в магазине - узнайте в материале УНИАН.

Мясной фарш - идеальная начинка для разных блюд, ведь, используя его, можно приготовить не только котлеты или макароны по-флотски, но и различные пироги, запеканки и первые блюда. УНИАН расскажет, как сделать фарш для котлет или купить хороший в магазине.

Ранее мы говорили о том, как правильно приготовить котлеты из фарша.

Каким должен быть покупной фарш - правила

Диетологи утверждают, что готовый фарш гораздо полезнее для ЖКТ, чем мясо, приготовленное кусками, так как он быстрее переваривается и лучше усваивается. Кроме этого, нежирная свинина лучше говядины, причем, даже для детского питания.

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Определить "на глаз" качество фарша в магазине сложно, но есть несколько критериев:

цвет - хороший фарш розово-красного или темно-красного цвета, сок - светлый или прозрачный;

- хороший фарш розово-красного или темно-красного цвета, сок - светлый или прозрачный; состав - отсутствуют животный белок, желатин и специи;

- отсутствуют животный белок, желатин и специи; срок годности - лучше всего покупать охлажденный или подмороженный фарш.

Самый безопасный и оптимальный вариант - это купить кусок свежего мяса и попросить мясника перемолоть его при вас. Затем прийти домой, использовать фарш для приготовления блюда, а тот, что остался, разложить по пакетам и заморозить.

Размораживать фарш тоже потом нужно правильно - оставить в глубокой емкости в холодильнике на сутки. Ни в коем случае нельзя размораживать фарш в теплой воде или при комнатной температуре, иначе в нем моментально расплодятся бактерии.

Как сделать фарш для тефтелей, котлет или других блюд

Для того, чтобы самостоятельно приготовить идеальный воздушный фарш, вам нужно взять кусок мяса, вымыть его и отделить от костей, если таковые имеются. Далее - измельчить мясо в блендере или мясорубке, желательно сделать это дважды, тогда фарш будет более нежным. Дополнительно стоит вымесить фарш руками, насыщая его кислородом.

Если вам интересно, что добавить в фарш для сочности, запоминайте - говяжий фарш будет вкуснее, если влить немного растительного масла или замороженного сливочного, а затем приправить рубленой зеленью, перцем, пряностями, луком и чесноком. Суховатый фарш слегка разбавляют водой, молоком, сливками, сметаной или томатным соком.

Яйца кладут в фарш не для сочности - они выступают связующим компонентом, придавая фаршу эластичности. Если яйца вы не едите, то их можно заменить измельченным сыром, тертым сырым картофелем или картофельным крахмалом. Слишком жидкий фарш можно загустить сухими хлебными крошками, мукой и отварным картофелем.

Полезный лайфхак: если вы готовите фарш впрок, то любые дополнительные ингредиенты добавляйте сразу перед готовкой, иначе они изменят вкус замороженного фарша.

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