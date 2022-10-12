Для того, чтобы придать котлетам сочность и что можно добавить в фарш, чтобы он не разваливался - существует несколько лайфхаков.

Сочные и вкусные котлеты показатель настоящего кулинарного мастерства. Ведь каждая хозяйка мечтает научиться готовить котлеты так, чтобы они не разваливались при готовке.

Для того, чтобы придать котлетам сочность и что можно добавить в фарш, чтобы он не разваливался - существует несколько лайфхаков.

Если вы задавались вопросом как правильно сделать котлеты из фарша - вот вам правильный рецепт котлет:

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Мясо (по вкусу) - 1 кг;

Лук - 1 шт.

Хлеб или батон - 200 г.

Молоко - 250 мл.

Вода - 200 мл.

Соль, черный молотый перец - по вкусу.

Залейте хлеб молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он впитал молоко. Перемелите мясо, лук и хлеб на мясорубке. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Хорошо перемешайте фарш до однородности. Влейте частями воду (может понадобиться чуть меньше воды). Отбейте фарш минимум 10-15 раз.

Поставьте фарш в холодильник минимум на полчаса или час, а лучше на 3-4 часа.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или в панировочных сухарях. Обжарьте с каждой стороны по 5-7 минут.

Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложите их в форму и поставьте в духовку на 10 мин. при температуре 180 градусов. Или сложите в кастрюлю, налейте немного воды и потушите на плите 10 мин.

При этом, если вы раздумывали над тем, что добавить в фарш для котлет вместо батона или хлеба, то стоит учесть, что именно добавки в виде лука и хлеба сделают котлеты сочными.

Кроме того, для котлет лучше всего брать филейную или лопаточную часть, но никак не задний окорок. И помните, чем дольше вы будете мешать котлетный фарш, тем более воздушными, а значит, и сочными станут котлетки.

А для того, что котлеты не развалились при жарке перед тем, как укладывать их на сковороду, каждую котлету желательно обмакнуть в яичный белок.

Некоторые добавляют в котлетный фарш яйца, но их не должно быть слишком много. На 1 кг мяса хватит 2-3 шт. Яйца не считаются обязательным компонентом, потому что могут придать готовым котлетам жесткость. Если хочется добавить яйца, то лучше всего вмешать в фарш только желток.

Что будет если в котлеты не положить яйцо - они рискуют развалиться при жарке. Однако чем заменить яйцо в котлетах, если под рукой его не оказалось? Можно положить в фарш вместо яиц размятый вареный картофель (одному яйцу эквиваленты три столовые ложки картофельной массы); постный майонез (две столовые ложки); разваренный круглозерный рис (три-четыре столовые ложки); тертый твердый сыр (50 грамм); запаренные овсяные хлопья (столовая ложка с горкой хлопьев и три столовые ложки кипятка, время набухания - 10 минут). Именно один из этих ингредиентов можно добавить в котлеты для клейкости.

Картофель, майонез, сыр, хлопья можно добавлять непосредственно в прокрученный фарш, рис лучше пропустить через мясорубку вместе с остальными ингредиентами.

Важно помнить, что мало добавить в фаршевую массу склеивающий компонент, его также нужно тщательно вымешать и выбить.

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