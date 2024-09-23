Рассказываем, почему появляется и как убрать плесень с земли в цветочном горшке.

Белая, черная, иногда желтая - плесень в цветочном горшке может быть разного цвета. Но независимо от этого, вся она наносит вред растению и может навредить человеку, так как плесень - это грибок. Поэтому от него следует избавляться - рассказываем, как это сделать.

Чем опасна и почему появляется плесень в горшке с цветком

Чаще всего появляется белая плесень на земле в горшке - это гриб мукор. Поселившись, он образует на почве плотную корку, в результате у растения нарушается нормальный воздухообмен, меняется кислотность почвы и минеральный состав. Стебли и листья не получают необходимого питания, вянут, а корни загнивают от чрезмерной влажности - и растение гибнет.

Белая плесень, причиной которой является гриб мукор, также может стать причиной серьезного инфекционного заболевания - мукоромикоза - у людей и животных с ослабленным иммунитетом. Но наиболее опасной считается черная плесень: в некоторых случаях она вызывает тяжелую аллергическую реакцию и проблемы с дыханием.

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Грибок, который образует плесень, как правило поселяется там, где ему подходят условия - сыро и тепло. Причины появления плесени в горшках могут быть такие:

много влаги - растение слишком обильно и часто поливают, и почва не успевает просыхать;

некачественный дренаж (или его отсутствие), маленькие дренажные отверстия - из-за этого в горшке или почве застаивается вода;

низкая температура и повышенная влажность воздуха - например, похолодало, а отопление в доме еще не включили, поэтому влага из грунта плохо испаряется.

Также иногда плесень в горшок может попасть вместе с грунтом.

Как убрать плесень с земли в цветочном горшке

С плесенью нужно начинать бороться, как только вы ее заметили. Опытные цветоводы советуют простой лайфхак с лимонной кислотой.

Что нужно сделать:

снять верхний зараженный слой грунта в горшке;

оставшийся грунт пролить водой с лимонным соком/лимонной кислотой - на 1 стакан воды берут 1 ч. л. сока лимона или щепотку лимонной кислоты;

заменить удаленный грунт на свежий и здоровый.

Новый грунт можно смешать с измельченным древесным или активированным углем, который будет действовать как бактерицидное средство. Также немного позже под корень можно полить растение любым раствором фунгицида.

Но лучше всего, советуют цветоводы - это пересадить растение в новый горшок со свежим грунтом, чтобы точно быть уверенным, что в нем не остались споры плесени.

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