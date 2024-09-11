Рассказываем, когда нужно обрезать пионы осенью и как это делать с травянистыми, древовидными и ИТО-гибридами.

Пионы обрезают два раза в год: первый раз после цветения - срезают отцветоносившие стебли, и второй - когда готовят цветы к зиме. Давайте разберемся, когда осенью обрезать пионы, зачем это делать и как правильно.

Когда обрезать пионы на зиму и зачем это делать

Обрезать пионы перед зимой нужно по нескольким причинам:

на листьях цветов к концу лета появляются признаки заражения грибковой болезнью (иногда несколькими), а, значит, на них будут и споры грибков;

несрезанные листья пионов - это пристанище для вредителей типа тли, трипсов и бронзовок;

оставшиеся листья под снегом будут гнить до весны и могут заразить почву (и другие растения) серой гнилью, ржавчиной и прочими болезнями.

Поэтому обрезать и убирать стебли и листья пионов с участка осенью нужно - и чтобы цветник был здоровым, и чтобы пионы в следующем году цвели пышно.

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Когда можно обрезать пионы осенью? Первое правило гласит - не спешите с полной обрезкой пионов. Очень часто садоводы торопятся срезать стебли и листья, но это неправильно - зеленая масса помогает цветам питать корни и накапливать необходимые для зимовки питательные вещества. Если лишить пионы стеблей и листьев, то это фактически ослабить их. К тому же, очень часто срезанные очень рано цветы при теплой погоде начинают выпускать молодые побеги - можете быть уверены, что зимой они погибнут.

Когда же самое оптимальное время для обрезки пионов? Это в первую очередь зависит от вида пионов:

травянистые пионы (самые популярные) - обрезают с середины октября до начала ноября, когда уже начинаются первые заморозки;

ИТО-пионы (гибриды) - с середины и до конца ноября, они более устойчивы к холоду;

древовидный пион - также поздней осенью, он хорошо переносит заморозки.

Если сомневаетесь по поводу сроков обрезки травянистых пионов, то можно просто наблюдать за их состоянием: как только стебли полягут - можно срезать.

Как обрезать пионы на зиму

Травянистые и ИТО-пионы срезают почти у самой земли, оставив только пеньки 2-3 см высотой. Делать это следует в солнечный день - если пойдет дождь и влага попадет на свежий срез, то растение начнет гнить. После обрезки пеньки советуют присыпать золой, чтобы продезинфицировать срезы и подпитать растения - на каждый куст нужно будет по 2-3 горсти золы.

Древовидные пионы обрезают немного по-другому - у них побеги прошлого года нельзя трогать, так как на них образуются бутоны. Поэтому осенью у таких пионов удаляют лишь больные, сухие и съеденные насекомыми листьями, а также раз в несколько лет обрезают верхушки слишком одревесневших стеблей - формируют куст.

Некоторые садоводы листья пионов отправляют в компост, но все-таки лучше перестраховаться и сжечь их или вывезти. Молодые растения пионов травянистых и ито-гибридов (до 3 лет) нужно укрыть на зиму лапником, остальные - замульчировать торфом или компостом. Древовидные, как уже говорили, не боятся морозов, но здесь есть обратная сторона: при плюсовой температуре у них могут начать пробуждаться почки и погибнуть, когда ударят морозы. Поэтому такие пионы тоже укрывают на зиму: срезают все листья, связывают куст и обтягивают его мешковиной с отверстием в нижней части для проветривания. Можно укрыть и тем же лапником, соорудив из него шалаш.

Ранее мы также рассказывали, почему не цветут пионы и как это исправить.

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