Джамала показала сразу двух старших сыновей: как выглядят дети певицы (фото)

42-летняя украинская певица и автор песен Джамала поделилась в сети новыми фотографиями со своими старшими сыновьями.
Народная артистка Украины 22 января опубликовала в своем Instagram-аккаунте атмосферные снимки с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем. Под фотографиями она оставила короткое послание:
"Жить весной. Жить победой. Жить любовью".
На шутку в комментариях о том, что младший сын Алим Сеит-Бекир будет ревновать маму к братьям, Джамала ответила, что они все очень ревнивые. В целом семейные снимки певицы собрали много восторженных реакций:
"Мамины воробушки".
"Красивые фото!".
"Вот это трио".
"Джамала такая нежная и замечательная мамочка".
"Очень красиво! В сердечко".
Как известно, Джамала со своим мужем Бекиром Сулеймановым воспитывают трех сыновей: Эмир-Рахмана (родился в 2018 году), Селим-Гирая (2020) и Алима Сеит-Бекира (2024).
Певица часто делится со своими подписчиками фотографиями и видео с сыновьями. В частности, в прошлом Рождество Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент Эмира-Рахмана, тронув поклонников их семьи.