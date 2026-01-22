Джамала показала сразу двух старших сыновей: как выглядят дети певицы (фото)

Снимки собрали много восторженных комментариев.

42-летняя украинская певица и автор песен Джамала поделилась в сети новыми фотографиями со своими старшими сыновьями.

Народная артистка Украины 22 января опубликовала в своем Instagram-аккаунте атмосферные снимки с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем. Под фотографиями она оставила короткое послание:

"Жить весной. Жить победой. Жить любовью".

На шутку в комментариях о том, что младший сын Алим Сеит-Бекир будет ревновать маму к братьям, Джамала ответила, что они все очень ревнивые. В целом семейные снимки певицы собрали много восторженных реакций:

"Мамины воробушки".

"Красивые фото!".

"Вот это трио".

"Джамала такая нежная и замечательная мамочка".

"Очень красиво! В сердечко".

Как известно, Джамала со своим мужем Бекиром Сулеймановым воспитывают трех сыновей: Эмир-Рахмана (родился в 2018 году), Селим-Гирая (2020) и Алима Сеит-Бекира (2024).

Певица часто делится со своими подписчиками фотографиями и видео с сыновьями. В частности, в прошлом Рождество Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент Эмира-Рахмана, тронув поклонников их семьи.

