'Золотая пара' Голливуда на грани развода, - СМИ

Источники сообщают, что Хемсворт и Патаки столкнулись с проблемами.

Одна из самых гламурных пар Голливуда - актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки - оказалась в центре громких слухов о возможном разводе.

Инсайдеры рассказали Radar Online, что звезды якобы находятся на грани объявления о разрыве после месяцев жизни порознь из-за работы. Источники утверждают, что напряженные графики съемок, длительные разлуки и разные профессиональные приоритеты создали беспрецедентное давление на их отношения.

Супруги, которые в конце 2025 года отпраздновали 16-ю годовщину брака, много лет считались одним из самых крепких и стильных союзов в шоу-бизнесе. Последний раз их вместе видели на публике в новогоднюю ночь на яхте в Сиднейской гавани. До этого они долгое время не появлялись вместе, кроме совместного выхода на показ документального фильма Гэмсворта "A Road to Remember".

Слухи усилились после того, как актера недавно сфотографировали на пляже без его узнаваемого обручального кольца с черным камнем. По словам близких к паре людей, именно балансирование между двумя активными карьерами стало серьезным испытанием для их брака:

"Внешне они настаивают, что все в порядке, но те, кто проводит с ними время, видят напряжение. Длительные периоды работы и жизни по разные стороны света со временем размыли ту близость, которая была у них раньше".

Пара воспитывает троих детей - дочь Индию и близнецов Тристана и Сашу. В марте они вместе ездили в Японию, чтобы отпраздновать день рождения сыновей, но вскоре Гемсворт отправился в Великобританию на съемки нового "Тора", а Патаки осталась в Австралии.

