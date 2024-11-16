Каждая хозяйка должна знать, как сделать омлет воздушным и мягким.

Многие люди на завтрак употребляют яйца, в том числе омлеты, но мало у кого получается сделать такое блюдо пышным, как в детском садике. На самом деле, секрет очень прост, но немногие о нем знают. Рассказываем, как сделать пышный омлет в сковороде и в духовке.

Почему омлет получается не пышный - главные ошибки

Для того чтобы знать, что дает пышность омлету, важно понимать технологию соединения продуктов. Классическое блюдо из яиц, которое раньше делали в каждом советском садике, готовится из яиц и молока. Это первое правило - в любом случае использовать эти два продукта.

Второй момент, в чем секрет воздушного омлета - соблюдение пропорции. Золотой стандарт пышного омлета - это 2 ст.л молока на 1 крупное яйцо. Любое отклонение от этой нормы превратит пышный омлет в яичную лепешку.

Видео дня

Третье правило касается посуды, в которой вы готовите завтрак. Если это сковорода, то берите маленькую или среднюю, ни в коем случае не большую. Суть этой хитрости в том, что если яйцам будет некуда растекаться - смесь начнет подниматься вверх. К тому же, любую сковороду важно хорошенько разогреть перед тем как выливать на нее яичную массу, если поверхность будет холодной, блюдо "упадет". Во время готовки ни в коем случае нельзя снимать крышку - перепад температуры сразу же отразится на качестве блюда.

Последний совет, как приготовить пышный омлет, чтобы он не осел - не пытаться взбивать яйца и молоко в блендере. Для хорошего воздушного омлета вам не нужна плотная пена, поэтому легко можно обойтись вилкой или венчиком.

Пышный омлет - рецепт в духовке и на сковороде

Ингредиенты:

5 яиц;

стакан молока объемом 250 мл;

столовая ложка сливочного масла;

соль, перец по вкусу.

Запоминайте, как приготовить омлет по данной технологии.

Первое, что вам нужно сделать - это достать заранее яйца и молоко из холодильника и нагреть их таким образом до комнатной температуры. Вбить куриный продукт в глубокую миску, размешать вилкой. Туда же добавить стакан молока, взбить венчиком или вилкой. Посолить, поперчить.

Если готовите омлет в духовке, то взять форму для запекания, смазать ее сливочным маслом. Вылить массу в посуду и готовить блюдо в разогретом до 200 градусов духовом шкафу 20 минут.

Хороший пышный омлет на сковороде как в садике делается так же точно, по такому же рецепту, но смесь нужно выливать уже на разогретую сковороду, так же, как и в случае с формой, смазанную маслом. Накрывать крышкой и готовить 20 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: