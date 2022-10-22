Как обогреть помещение без отопления и почему обогреватель из свечи так популярен - узнайте в материале УНИАН.

Из-за массированных ударов по критической инфраструктуре Украины жители страны вынуждены экономить электричество и не включать обогреватели. Нет никаких гарантий, что будущая зима будет легкой - возможны отключения воды, света и газа. УНИАН рассказывает, как обогреть комнату с помощью свечи и самодельного обогревателя.

Ранее мы говорили о том, как сделать обогреватель своими руками без электричества.

Печка из свечи - что это и зачем нужно

Как пишет ТСН, свечной обогреватель - это устройство, с помощью которого можно нагреть помещение лишь одной свечкой. Изобрел такой устройство гражданин США Дойл Досс, он утверждает, что такой обогреватель незаменим при отключениях электричества.

Суть этого устройства в том, что оно состоит из трех горшков для цветов разного диаметра. Между собой эти горшки соединены длинным металлическим болтом с нанизанными на него шайбами и гайками. Свеча отдает свое тепло, горшки нагреваются, а центральный стержень накаляется. Прежде, чем обогреватель начнет греть комнату, должна испариться остаточная влага - на это уходит 3-4 часа. Свечной обогреватель может повысить температуру в комнате до 20 квадратных метров на несколько градусов - это немного, но можно поставить несколько таких устройств.

Как обогреть помещение без отопления - делаем свечной обогреватель

Для того, чтобы самостоятельно сконструировать такой девайс, вам понадобятся:

цветочные горшки из глины или керамики разного размера;

металлический стержень;

болты, гайки;

свечи.

Горшки нужно уложить друг в друга, затем продеть металлический стержень, закрепить его болтами и гайками. Вниз поставить подставку под свечу, а сверху накрыть ее конструкцией из горшков так, чтобы к свече поступал кислород.

Подробную инструкцию по изготовлению одного из видов свечного обогревателя вы можете посмотреть на видео.

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