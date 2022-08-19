Сколько стоит печка-буржуйка и как самостоятельно ее сделать - узнайте в материале УНИАН.

Буржуйка - это печь, которая издавна использовалась для обеспечения тепла в квартире при отсутствии централизованного отопления. Ее можно поставить в гараже или на даче, но учитывая прогнозы о тяжелой и холодной зиме, украинцы подумывают о том, чтобы установить такую печь в своих квартирах.

УНИАН расскажет, как работает печка-буржуйка и возможно ли ее присутствие в многоквартирном доме.

Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.

Можно ли поставить буржуйку в квартире - буква закона

В целом, устанавливать такую печь в жилой квартире, согласно законодательству нашей страны, нельзя. Это противоречит правилам пожарной безопасности, поэтому, если в результате использования буржуйки пострадает дом или квартиры других людей, то вы будете привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, существует ряд проблем, с которыми столкнется владелец такого типа отопления:

некуда выводить дым - или использовать вентиляцию (что запрещено), или установить трубу в окне или стене, но из-за этого в квартире будет еще холоднее;

буржуйка отапливает только одну комнату, а не всю квартиру;

велики риски пожара из-за постоянного источника открытого огня.

Единственный вариант, при котором установка буржуйки оправдана - это практически полностью разрушенные дома, где невозможно восстановить газо- и электроснабжение для обогрева помещения. И то, вы должны понимать, что вам придется не отходить от печки, чтобы согреться.

Как установить буржуйку в квартире - инструкция

Если вы все-таки решили, что хотите рискнуть и поставить у себя дома такую печь, УНИАН собрал некоторые советы, которые помогут вам соорудить обогревательное устройство.

Для этого вам понадобятся:

сварочный аппарат, по меньшей мере, на 200А и электроды, защитная маска и костюм для сварки;

болгарка (шлифмашинка), отрезные и шлифовальные круги по металлу;

шлакоотделитель (молоток);

металлическая щетка;

молоток, зубило, плоскогубцы;

рулетка, метр, мел;

дрель, сварка по металлу.

Используя этот набор инструментов, вы можете изготовить самодельную буржуйку. Их существует несколько видов.

Буржуйка своими руками из бочки или трубы

На нужном уровне выбранной емкости необходимо отметить отверстия для зольника и входа в точку. Из вырезанных частей сделать дверца, обрамить металлическими пластинами и поставить щеколду. Внизу от щеколды (примерно на расстоянии 10 см) внутри бочки приварить кронштейны - на них будет уложен колосник.

ВАЖНО: если вы делаете печку из трубы, то дно и нижняя часть должны быть заварены.

К нижней части необходимо приварить ножки, а в верхней сделать отверстие для дымохода и в него вварить трубу. Затем установить дверцы на петли, определить расположение замка.

Если вы хотите, чтобы печь выглядела презентабельно, то лучше зачистить все швы, а само устройство покрыть жаростойкой краской. В конце - установить буржуйку и подключить к дымоходу.

Буржуйка своими руками из газового баллона

Такой вариант считается вторым по популярности, так как старый газовый баллон почти идеально повторяет форму буржуйки и подходит для создания качественной печи.

Вам нужно срезать верх баллона вместе с краном, а в области дна вырезать квадратное отверстие, которое будет входом в топку. Из полученного вырезанного листа делается дверца. Далее нужно к ней прикрепить замок и установить ее на петли. Затем на той стенке баллона, которая будет впоследствие дном, вырезаются отверстия, играющие роль колосника. Под ними вам надо сваркой закрепить короб из тонкого металла - будущий зольник. В конце привариваете ножки, а в задней стенке вырезаете круглое отверстие, приваривая туда трубу для дымохода.

Некоторые умельцы размещают в верхней части такой буржуйки варочную панель, вы можете сделать так же - достаточно лишь приварить рамку из стальной арматуры.

Существует еще один тип подобных печей - буржуйка на отработке. Мы настоятельно не рекомендуем рассматривать этот вариант для квартиры, так как масляная отработка при горении будет создавать неприятный запах и мешать свободному дыханию людей в доме.

Учитывайте, что изготовление и установка буржуйки - это трудоемкий процесс, который под силу не каждому. Прежде, чем это делать, убедитесь в рациональности и безопасности своих действий.

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