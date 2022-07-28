Что можно сделать из полотенца, чтобы дать ему вторую жизнь - узнайте в материале УНИАН.

В доме каждой хозяйки есть полотенца, которые уже нельзя использовать по назначению, а выбрасывать жалко. На помощь приходят полезные лайфхаки, ведь из махровой ткани можно соорудить большое количество нужных в быту вещей. УНИАН расскажет, какие поделки из полотенца удастся смастерить даже новичкам.

Ранее мы говорили о том, какие бывают редкие кулинарные лайфхаки со знаком минус, от которых нужно избавиться.

Что можно сшить из старых полотенец - список

К сожалению, из-за частой стирки полотенца быстро изнашиваются, даже те, что сделаны из невероятно качественных материалов. Не спешите их выбрасывать - такие махровые изделия вполне могут прослужить долго, но в обновленном виде. УНИАН предлагает хозяюшкам попробовать сделать из них полезные вещи для дома.

Коврик для ванной

Возьмите одно или несколько полотенец, если хотите цветной и яркий элемент декора. Нарежьте ткань полосками по 6-8 см, затем сплетите "косичкой" по 3 шт все полоски, сверните их в окружность и скрепите нитками. Более простой вариант - просто сшить полоски между собой в несколько слоев.

Домашние тапочки

Если использовать этот вариант, то у вас получится "убить двух зайцев сразу". Возьмите старые домашние тапочки и обшейте их махровой тканью. Желательно дополнительно использовать ватин, класть его между махрой и шлепками, чтобы в итоге получить более мягкую обувь.

Мочалка для душа

Такая экологически чистая мочалка будет долго высыхать, зато на нее не придется тратиться. Вам следует взять старое полотенце и любую другую плотную ткань, из которой вы сделаете подкладку и ручку для мочалки. Обшейте махрой подкладку, пришейте нитками ручку и практичная мочалка готова.

Пляжная сумка

Для того, чтобы сходить на морской пляж или на речку, не нужно подбирать дорогостоящие сумки - обычная пляжная вполне подойдет. Вы можете использовать несколько полотенец, чтобы изделие получилось более оригинальным. Вырежьте из ткани прямоугольники подходящего размера и полоски, из них сделаете ручки. Сшейте их между собой, придерживаясь формы сумки, которую хотите получить.

Насадка для швабры

Современные швабры продаются уже с насадками для мытья полов, кроме того, их можно купить отдельно. Но зачем тратить деньги, если можно этого избежать? Возьмите старое полотенце, отрежьте от него большой прямоугольник, пришейте пуговицы и сделайте под них отверстия. Будьте внимательны, чтобы размер новой тряпки подходил под размер швабры.

Органайзер

Еще один вариант - практичный органайзер для ванной комнаты, который можно повесить на дверь. Старое полотенце в таком случае сложите пополам и сшейте части между собой, на внешнюю часть пришейте карманы, а сверху - тканевую полоску, за которую вы закрепите само изделие.

Подстилка для домашних животных

Один из самых практичных методов использования махрового полотенца, которым вы не пользуетесь - подстилка для кота или собаки. С ним можно даже ничего не делать - просто постелить питомцу в домик. Учитывая то, что животные любят тепло и комфорт, им будет все равно, сколько стоит подстилка и кто ее производитель.

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