Эти советы помогут вам вымыть окно начисто, чтобы не оставалось разводов от воды.

Помыть окна без разводов получается не всегда, даже если у вас есть правильная салфетка из микрофибры. Чтобы на стекле не было пятен от воды, его стоит мыть в пасмурный и безветренный день. Тогда остатки воды не будут так быстро засыхать на стекле. Ещё несколько советов по мытью окон читайте в нашей статье.

Вода + уксус

Смешайте стакан теплой воды с 50 мл. Это хорошее самодельное средство для мытья окон. Приятный бонус - уксус отпугивает насекомых. Смесь влейте в пульверизатор и распылите на окно, или макните в него салфетку.

Крахмал

Обычный копеечный картофельный крахмал хорошо удаляет старую грязь с окон, даже если их давно не мыли. Также крахмальный раствор не оставляет разводов на стекле. Растворите 1 столовую ложку крахмала в литре теплой воды. Нанесите смесь на окно и оставьте до полного высыхания. Затем протрите остатки крахмала сухой салфеткой.

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Старые газеты

Этот способ хорошо себя зарекомендовал еще с советских времен. Для него вам понадобятся ненужные газеты. Протрите окна обычной водой или мыльным раствором. Затем сразу протрите влажное стекло газетной бумагой. Газеты быстро впитают лишнюю влагу и никаких разводов не останется.

Нашатырный спирт

Раствор из нашатырного спирта не оставит и следа от разводов. Просто растворите 15 капель нашатырного спирта в 500 мл воды.

Моющее средство + уксус

Такая смесь хорошо отмывает жир со стекла. Ею удобно мыть окна на кухне. Смешайте 500 мл воды, 70 мл уксуса и чайную ложку средства для мытья посуды. Этим раствором помойте грязное окно, затем прополощите стекло чистой водой и вытрите насухо.

Соль

Если стекло не сильно загрязнено, то очистить его и придать блеск поможет поваренная соль. 2 столовые ложки соли растворите в стакане теплой воды, и раствор готов. Убедитесь, что вся соль растворилась, иначе кристаллики поцарапают стекло.

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