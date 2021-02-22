Злоумышленник сначала пугал булавой малолетнего ребенка, а потом, вооружившись двумя длинными саблями, угрожал убийством его родителям.

В Одесской области к условному сроку осужден мужчина, угрожавший соседям саблями и булавой.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора Беляевского районного суда Одесской области, вынесенного на прошлой неделе.

Установлено, что злоумышленник незаконно изготовил и хранил дома холодное оружие. В частности, он самостоятельно сделал пернач (вид булавы, обладает ударно-дробящим действием) длиной около 57 см, массой 1,332 кг, состоящий из металлического стержня и приваренных к нему восьми металлических пластин (перья-щетки). Кроме того, у него имелись две сабли, длиной порядка 90 см, одну из которых он приобрел порядка 30 лет назад.

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Вечером 30 июня 2020 года, будучи пьяным, злоумышленник начал приставать к проходившему мимо малолетнему ребенку-соседу, оскорблял его, применяя ненормативную лексику, и угрожал перначом.

Ребенок убежал домой, но мужчина пошел за ним. Зайдя в дом, где находился ребенок и двое взрослых, он устроил скандал, угрожая убить булавой. Затем, оставив пернач в соседском дворе, обвиняемый вернулся в свое жилище и, взяв две сабли, снова пошел к соседям.

Держа сабли в обеих руках, он наносил ими удары по калитке и воротам домовладения, ругался матом и угрожал убийством. Потом метнул одну саблю во двор, пытаясь попасть в оппонентов, вторую оставил возле калитки, и с места преступления скрылся.

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Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Свой поступок объяснил влиянием алкоголя.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

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Автор: Лариса Козовая