По словам очевидцев, перед поджогом мужчина облил себя горючей жидкостью.

В Подольске Одесской области 37-летний мужчина поджег себя на одной из центральных улиц возле здания полиции.

По словам очевидцев, перед поджогом он облил себя горючей жидкостью, пишет "Думская". Неподалеку были сотрудники охранной фирмы, они и потушили мужчину. Затем его госпитализировали.

О причинах такого поступка пока не сообщается. По информации СМИ, пострадавший мог действовать под наркотическими веществами.

Как уточнили в Подольском районном управлении полиции, инцидент произошел сегодня, 14 января.

"Событие произошло возле административного здания территориального подразделения полиции. Потушили пламя и вызвали "скорую" проезжавшие мимо работники охранной фирмы", - проинформировали в полиции.

Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Личность потерпевшего установлена: это 37-летний житель Куяльницкой территориальной громады.

Правовую квалификацию события обещают предоставить после проведения проверки и изучения всех обстоятельств случившегося.

Момент происшествия попал на видео.

Осторожно! Ролик не рекомендуется к просмотру уязвимым людям, беременным и несовершеннолетним

Как сообщал УНИАН, ранее на Кировоградщине облил себя бензином и поджег 10-летний мальчик.

А в Чернигове пенсионер пытался поджечь себя из-за отключения газа.

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