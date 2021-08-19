Мужчина на несколько дней остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме.

В Чернигове пенсионер пытался поджечь себя под офисом областной газовой компании из-за отключения газа.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Согласно информации, сегодня около 14:00 на линию "102" поступило сообщение о том, что возле здания газовой компании неизвестный мужчина разлил горючее и угрожает поджечь себя и офис.

Читайте такжеОзвучены сезонные цены на газ для населения: сколько придется платитьНа место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство Черниговского районного управления полиции.

Полицейские отобрали у мужчины спички и горючее вещество. Его жизни и здоровью, персоналу и посетителям учреждения ничего не угрожает.

Как выяснила полиция, 61-летний житель Чернигова на несколько дней остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.

Как уточнили в полиции, визуально мужчина выглядел трезвым. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности за хулиганство.

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Автор: Ирина Синельник