Мужчину задержали во время передачи ему 250 тыс. долларов.

Жителя Николаева разоблачили на попытке продажи секретных украинских оборонных разработок другой стране.

Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, 49-летний мужчина пытался продать представителям одной из зарубежных стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником нескольких "авансов" за указанные данные.

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Мужчину задержали в рамках спецоперации во время передачи ему 250 тыс. долларов.

В ходе обысков у него также изъяли флешку со сведениями о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, двух работников Государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" подозревают в хищении запчастей, предназначенных для ремонта военной техники из района проведения ООС на Донбассе.

Автор: Антонина Доломанжи