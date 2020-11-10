Алену Дацюк полгода назад принудительно отправляли в психиатрическую больницу.

В селе Соболевка Винницкой области 25-летнюю Алену Дацюк подозревают в убийстве пятилетнего сына, которое она совершила на глазах у его шестилетней сестры.

Подробности трагедии разузнали "Факты".

Неладное заподозрила глава села Вера Асауленко, которая и вызвала полицию. Она рассказала, что 5 ноября сын женщины Артем не пришел в детский садик, а его сестра Диана отсутствовала в школе. Также женщина напомнила, что Алену Дацюк полгода назад принудительно отправляли в психиатрическую больницу.

Оперативники, зайдя в дом, увидели, что мать сидит на кровати с ребенком, завернутым в одеяло, и смотрит в одну точку.

«Когда мы зашли в дом, Алена не была агрессивной. Нас больше всего поразила девочка, которая сидела рядом на полу, - дочь Алены. Девочка даже не отреагировала на то, что вошли правоохранители. Малышку сразу же вывели из дома. Пытались расспросить мать, что случилось, но та молчала. Только когда выводили ее на улицу, сказала, что ее сын будто бы упал со второго яруса кровати», - рассказали в полиции.

Но маленькая Диана рассказала, как ее мама ободрала обои со стенки, а потом обвинила в этом сына Артема.

«Тогда мать повалила ребенка на пол, завернула ему руки назад и села на него сверху. Артем начал плакать. Просил прощения. Но мать его уже не слышала. Она начала изо всех сил бить ребенка головой об пол, пока тот не затих. Мальчик умер задолго до приезда «скорой». Дело в том, что все это произошло еще накануне вечером. Увидев, что ребенок умер, Алена завернула его в одеяло, положила себе на колени, да так и просидела без движения почти сутки», - рассказали в полиции.

«Алена, вроде, была хорошей мамой. Дети ухоженные, чистенькие. Малыши были дружные. Диана очень любила младшего братика и часто ухаживала за ним, как взрослая», - рассказал жительница Соболевки Дарья про семью Дацюк.

Однако соседка Наталья вспоминает, что Алена могла сначала спокойно с кем-то разговаривать, а потом неожиданно начать орать.

По решению суда Алену Дацюк снова отправили на два месяца в психиатрическую больницу. На этот раз - в качестве меры пресечения. А шестилетнюю Диану в ближайшее будущее, скорее всего, ждет интернат.

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Автор: УНИАН