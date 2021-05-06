Полиция Харьковской области задержала 60-летнего мужчину, который в апреле изнасиловал 13-летнюю школьницу.
Об этом говорится в сообщении департамента уголовного розыска в Telegram.
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Злоумышленник жил в одном доме с девочкой и ее родителями. 60-летний сосед воспользовался отсутствием взрослых и напал на малолетнюю. Однако о преступлении узнала мать потерпевшей, она и обратилась к правоохранителям.
Насильник уже успел тогда убежать и некоторое время скрывался.
В конце оперативники задержали "беглеца", в совершении преступления тот признался, в настоящее время фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
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