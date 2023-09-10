Более 1400 человек находятся в критическом состоянии.

Вследствие разрушительного землетрясения в Марокко погибли уже более 2 тысяч человек. Это самое сильное землетрясение в стране за последние десятилетия.

Об этом пишет CNN. Известно, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горном массиве Высокий Атлас в Марокко после 23:00 по местному времени на относительно небольшой глубине в 18,5 километров. Эпицентр стихии находился примерно в 72 километрах к юго-западу от популярного среди туристов Марракеша.

Государственный телеканал Марокко Al Aoula со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает о гибели 2012 человек. Еще 1404 человека находятся в критическом состоянии. По словам властей, большинство погибших – в горных районах вблизи эпицентра, куда было трудно добраться. Спасательные команды испытывали трудности с доступом к наиболее пострадавшим районам после повреждения дорог.

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Также в результате землетрясения пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Марракеш. По словам сотрудника CNN Бенджамина Брауна, некоторые жители получили ранения, здания и их стены были повреждены и частично разрушены.

Некоторые части известных во всем мире красных стен, которые окружают старый центр Марракеша, впервые заложенных в начале 12 века, также подверглись разрушениям.

Землетрясение в Маркокко

В ночь на субботу, 9 сентября, вблизи города Марракеш в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Стихийное бедствие убило сотни людей и нанесло значительные разрушения.

Местные госпитали переполнены пострадавшими. Медикам приходится выставлять больничные койки прямо на улице. Число жертв и раненых растет каждый час.

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