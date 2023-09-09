Сотни людей получили ранения, граждан призывают становиться донорами крови.

Этой ночью возле города Марракеш в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. После произошли десятки афтершоков, максимальный из которых был магнитудой 5, пишет Al Jazeera.

Лахсен Мханни, глава Службы сейсмического мониторинга в Марокко, сказал, что ситуация постепенно нормализуется, и угрозы новых сильных толчков нет.

"Десятки подземных толчков все еще регистрировать, но они будут более низкой величины, чем основной. И со временем они будут постепенно уменьшаться, пока геологическая инфраструктура снова не сбалансируется", – сказал он.

Землетрясение вызвало значительные разрушения и убило сотни людей. Многочисленные фото и видео из Марокко демонстрируют, что госпитали переполнены, больничные койки выставляют прямо на улице. Количество жертв и раненых стремительно растет, продолжаются разборы завалов.

"Власть и волонтеры продолжают работать, чтобы добраться до тех, кто нуждается в помощи, и до пострадавших. Весь медицинский персонал и отделение был готов [к катастрофам]. Единственная проблема – заканчивается резерв пакетов крови", – говорит доктор Хешам Хармуди из Марракеша.

По последним данным Министерства внутренних дел Марокко, уже известно о 820 погибших и по меньшей мере 672 раненых.

Из-за значительного количества людей, нуждающихся в медицинской помощи, власти призвали жителей страны становиться донорами крови. У Центра переливания крови в Марракеше собрались сотни людей, готовых сдать кровь.

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