Жизни раненой украинки сейчас ничего не угрожает / фото marinetraffic.com
Спасенные моряки с затонувшего у побережья Румынии судна Volgo Balt 179 прибыли в Констанцу.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко.
Он добавил, что руководитель посольства Украины в Румынии и консулы оказывают пострадавшим консульскую помощь.
Крушение судна с украинцами: что известно
- 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинцами. Двое погибли, продолжаются поиски еще одного моряка.
- 10 человек удалось спасти. В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли их имена.
- В сети появилось видео с места аварии.
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