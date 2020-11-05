Энергетики начали подключать электропитание к обесточенным районам левого берега столицы.

В Киеве сняли мужчину с высоковольтной опоры, для чего было обесточено оборудование, питающее левый берег столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на ДТЭК «Киевские электросети».

"В 20: 45 нарушителя сняли с высоковольтной опоры. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Энергетики подключают электролинию по постоянной схеме питания», - говорится в сообщении.

Обесточивание левого берега

ранее неизвестный поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. Сотрудники ДТЭК «Киевские электросети» и полиции Киева отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.

Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, обесточили оборудование, питающее левый берег.

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Автор: Тамара Отовская