В Киеве мужчина забрался на ЛЭП, его спасли / Фото УНИАН
В Киеве сняли мужчину с высоковольтной опоры, для чего было обесточено оборудование, питающее левый берег столицы.
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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на ДТЭК «Киевские электросети».
"В 20: 45 нарушителя сняли с высоковольтной опоры. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Энергетики подключают электролинию по постоянной схеме питания», - говорится в сообщении.
Обесточивание левого берега
- ранее неизвестный поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. Сотрудники ДТЭК «Киевские электросети» и полиции Киева отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.
- Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, обесточили оборудование, питающее левый берег.
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