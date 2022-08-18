Фаната Путина усмирили и передали местной полиции.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину пьяный россиянин на одной из автобусных остановок Варшавы публично признавался в любви к президенту страны-агрессора Владимир Путину.

Об этом сообщает Visegrad 24.

Россиянин выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и пытался напасть на медиков. Кроме того, он вульгарно комментировал польско-американское сотрудничество и выкрикивал: "Я люблю Путина!".

Фаната Путина усмирили и передали местной полиции.

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

Война в Украине и эмоции россиян:

10 августа 2022 года в сети появилось видео, на котором жительница РФ в слезах рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда уезжать.

"Вообще не хочу ехать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему", — сказала россиянка, выезжая с оккупированной территории.

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