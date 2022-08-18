В Николаеве в результате дневного обстрела российских оккупационных войск есть жертвы.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", - заявил городской голова.
Также мэр сообщил, что сейчас собирается подробная информация о последствиях обстрелов.
Он отметил, что позже сообщит районы поражения и все другие подробности.
Российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги не раз обстреливали Николаевщину, было много жертв.
Напомним, сегодня днем, 18 августа, в Николаеве снова раздавались взрывы.
Ранее стало известно, что ночью захватчики в Харькове обстреляли общежитие, погибли три человека, а около 15 - пострадали.