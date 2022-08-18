Из-за нового вражеского обстрела в Николаеве госпитализированы два человека.

В Николаеве в результате дневного обстрела российских оккупационных войск есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", - заявил городской голова.

Также мэр сообщил, что сейчас собирается подробная информация о последствиях обстрелов.

Он отметил, что позже сообщит районы поражения и все другие подробности.

Российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги не раз обстреливали Николаевщину, было много жертв.

Напомним, сегодня днем, 18 августа, в Николаеве снова раздавались взрывы.

Ранее стало известно, что ночью захватчики в Харькове обстреляли общежитие, погибли три человека, а около 15 - пострадали.

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