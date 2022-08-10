Жительница РФ на видео в слезах рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда уезжать.

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину жители РФ в слезах покидают оккупированный Крым.

Видео опубликовано в Сети.

Жительница РФ на видео в слезах рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда уезжать.

"Вообще не хочу ехать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему", — сказала россиянка, выезжая с оккупированной территории.

Удар по аэродрому в Крыму:

9 августа 2022 года в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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