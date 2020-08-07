На Киевщине мужчина устроил стрельбу, чтобы "похвастаться оружием"
В Вышгородском районе Киевской области мужчина устроил стрельбу посреди села, чтобы "похвастаться оружием" перед знакомым.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ Национальной полиции в Киевской области.
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Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, что сообщение о стрельбе, которую устроил водитель автомобиля с госномерами иностранной регистрации в селе Литвиновка Вышгородского района, поступило в полицию около 3 часов ночи.
Наряд группы реагирования патрульной полиции Вышгородского отдела полиции установил личность стрелка и обнаружил его в соседнем селе.
"Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал", - рассказали в полиции.
Во время проведения обыска правоохранители в салоне автомобиля и по месту жительства нарушителя обнаружили револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Изъятое было направлено на проведение экспертиз в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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