Двое пострадавших детей до сих пор в больнице.

Жертвы взрыва и пожара в 9-этажке в Кропивницком все еще находятся в больнице. А жители дома не могут вернуться в свои квартиры.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Как сообщалось, при пожаре погиб 37-летний мужчина. Его супруга Анна в это время была на работе. Их дочки - все еще в больнице.

У 8-летней Полины до 30 процентов ожогов тела. Пострадало все тело, она в ожоговом шоке. Старшая — 13-летняя Диана, тоже получила ожоги. Ее состояние врачи оценивают как среднее.

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Старшая - учится дистанционно, младшую на момент пожара отец как раз забрал из школы. По словам Дианы, когда начался пожар, она потеряла сознание. Придя в себя, увидела, что сестра горит, и вытащила ее из квартиры.

С самого утра к разрушенному дому приходят его жители. На месте спасатели развернули пункт обогрева. В него обратилось уже более 90 человек. Там также работают психологи.

Большинство жителей дома провели эту ночь у родственников, часть отселили в местную гостиницу. Эту ночь они также не смогут провести дома.

На входе в подъезд, в котором произошел взрыв, круглосуточно стоят полицейские, на месте работает специальная комиссия (работники горсовета, спасатели, газовики).

Напомним, взрыв в Кропивницком раздался днем ранее после обеда. Через несколько минут квартира на втором этаже многоэтажки, в которой все случилось, выгорела дотла. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. В момент взрыва в одной из квартир на третьем этаже устанавливали счетчик.

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