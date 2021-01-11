Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники.

На газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», где 9 января произошел взрыв с последующим горением, продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 7:00 11 января бригадами Лубенского ЛВУМГ продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода. Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники», - говорится в сообщении.

Взрыв на Полтавщине

9 января в 15:50 в Лубенском районе Полтавской области в результате разгерметизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» произошел взрыв с последующим факельным горением. Жертв нет.

Вследствие отключения ГРС «Вишневое» было прекращено газоснабжение населенных пунктов Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенкове, Вишневое, Яблочное, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельне, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуніївка, Казачье.

10 января газоснабжение ко всем населенным пунктам было восстановлено. Всего без газа находились 2 тыс. 914 домохозяйств.

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Автор: Юлия Янкевич