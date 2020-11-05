В Белой Церкви Киевской области в магазине строительных материалов прогремел взрыв.
Читайте такжеВ Харьковской области в результате взрыва 9-летнему мальчику оторвало рукуОб этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали двое работников. Их доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, криминалистическая лаборатория полиции столичной области, специалисты ГСЧС. Также место взрыва осмотрели работники газовой службы, которые сообщили, что помещение не газифицировано.
«Предварительная причина происшествия – сгущение паров лако-красочных изделий, которые находились в складском помещении магазина», – говорится в сообщении.
Полицейские изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства. Назначен ряд соответствующих экспертиз.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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