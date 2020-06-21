Три человека находятся под завалами дома в Киеве - СМИ

В Киеве произошёл взрыв в многоэтажке на улице Григоренко в Дарницком районе. Повреждено несколько этажей жилого дома. Как сообщают Вести, под завалами есть люди. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

По предварительно информации, около 10:07 произошел взрыв в 10-этажном жилом доме на ул. Григоренко, 41. В результате взрыва повреждены балконы и комнаты с 5 до 9 этажей.

В результате взрыва обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир.

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